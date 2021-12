Politie zoekt in Schalkhaar naar vermiste 29-jarige Apeldoorner

De politie is in Schalkhaar aan het zoeken naar het lichaam van de vermiste 29-jarige Ercan Özturk. Naar aanleiding van een anonieme tip is de politie samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het landelijk team Opsporen, Bergen en Identificeren (OBI) in een bos aan het zoeken.

De man is sinds maart dit jaar vermist, nadat hij vanuit zijn woning in Apeldoorn vertrok. Özturk werd voor het laatst gezien in Deventer, waar de politie uitgebreid onderzoek deed in een flat. Tijdens het onderzoek werden onder meer de ramen van een appartement volledig afgeplakt, maar dit leverde niks op.

Bosperceel

Op basis van een anonieme tip met informatie waar het lichaam van de man mogelijk begraven zou zijn, is de politie een zoekactie in een bos aan de Wechelerweg gestart. De weg is afgezet met hekken en linten, en er staan beveiligers. Ook fietsen er agenten rond om ervoor te zorgen dat mensen niet het bos in gaan.