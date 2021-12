Verslaggever Bart Kieft 48 uur in klooster Nieuw Sion: op zoek naar het ritme van de moderne monnik

Het machtige kloostercomplex in het Sallandse land heeft iets magisch. Als ik het torentje van de kloosterkapel tussen de bomen zie ben ik in gedachten al snel bij de monniken van weleer. Zes jaar geleden vertrokken de laatsten naar Schiermonnikoog; het klooster werd te groot voor het kleine groepje dat was overgebleven. In de 125 jaar daarvoor leefden de monniken er volgens de Regel van Benedictus: Ora et labora, bidden en werken, was hun credo. Maar ook gehoorzaamheid, armoede en nederigheid waren er belangrijk.

Op zoek naar de ziel van het klooster

Nu waait al zes jaar lang de wind van verbinding door het reusachtige gebouw. Het nieuwe elan van klooster Nieuw Sion, onder leiding van Peter Dullaert en Marten IJmker. Alle christelijke stromingen vinden er hun plek, iedereen krijgt een warm welkom. Ook een verslaggever van RTV Oost, die weleens 48 uur binnen de kloostermuren wil doorbrengen. Op zoek naar de ziel van Nieuw Sion. En misschien ook wel op zoek naar zichzelf.

De kloosterdeuren gaan pontificaal open. Ik voer gesprekken met vele vrijwilligers, de drijvende krachten van de grote gemeenschap die Nieuw Sion inmiddels is. Een groep van 150 mensen is actief in een werk-, woon-, en getijdengemeenschap. Onder hen ook de groep Jong Nieuw Sion. Met bewoonster Marieke, verpleegkundige in opleiding, die me vertelt over haar beweegredenen om in het nieuwe klooster te gaan wonen.

Klooster Nieuw Sion (Foto: RTV Oost)

Zeven getijdengebeden op een dag

En ook vele andere vertellen me hun verhalen over klooster Nieuw Sion. Gasten bijvoorbeeld, die er in retraite gaan. Of er stiltewandelingen in de omgeving maken. En dan is er de nieuwe brouwerij, die Nieuw Sion vanaf het nieuwe jaar nog meer cachet gaat geven. Allemaal in en rondom het eigentijdse klooster, waar de getijdengebeden nog steeds een belangrijke rol spelen. Het zijn nu nog vier gebeden op een dag, de monniken deden het zeven keer per etmaal. Ook midden in de nacht, zoals ik tijdens mijn verblijf bij Nieuw Sion ook mocht ervaren.

De documentaire '48 uur in klooster Nieuw Sion' geeft een indruk van het kloosterritme na het vertrek van de cisterciënzer monniken. Ora et labora is er nog steeds van toepassing. Maar vooral ook christelijke gastvrijheid wordt er met hoofdletters geschreven. Een plek kortom, waar een verslaggever van RTV Oost zich prima op zijn plek voelt. Ook al beginnen de getijdengebeden na al die uren in het klooster wat te knellen. En dringen ook vragen over de enorme toewijding zich op.

"48 uur in klooster Nieuw Sion" is te zien op TV Oost op woensdag 15 en zondag 19 december om 17.30 uur.

Klooster Nieuw Sion (Foto: RTV Oost)

