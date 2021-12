Celstraf en verplichte therapie voor vrouw (33) die zich jarenlang voordeed als arts

De rechtbank in Zwolle heeft de 33-jarige vrouw die zich jarenlang voordeed als arts veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ze krijgt een proeftijd van drie jaar en ze moet de therapie die ze nu in de gevangenis ondergaat afmaken. De vrouw uit Amersfoort liep in het Deventer Ziekenhuis tegen de lamp bij een sollicitatie naar een baan op de spoedeisende hulp. Ze gebruikte de gegevens van een arts van wie een familielid bij het ziekenhuis werkt.

Voorafgaand aan haar ontmaskering in het Deventer Ziekenhuis solliciteerde de vrouw in totaal vijftien keer als arts door het hele land. In Overijssel dook ze behalve bij het Deventer Ziekenhuis ook op bij Clinique Dokter Don in Hengelo, waar ze als cosmetisch arts in opleiding werkte. Ze zou in de periode november 2016 tot maart 2020 valse artsdiploma's en certificaten hebben gebruikt om bij gezondheidsinstelling te werken.

Ze fotografeerde en kopieerde papieren van gezondheidsinstellingen, of downloadde die van internet. Vervolgens bewerkte ze de documenten door registratienummers aan te passen. Ze heeft daarbij ook persoonsgegevens gebruikt van een reguliere arts met dezelfde achternaam.

Patiënten in gevaar gebracht

Volgens de rechtbank is bewezen dat de vrouw onbevoegd medische handelingen verrichtte en dat ze daarmee patiënten in gevaar heeft gebracht. De patiënten zouden daardoor schade hebben kunnen oplopen.

Bij sommige gezondheidsinstellingen schreef ze medicijnen voor, deed ze vaccinaties, zette ze botox injecties en verrichte ze pre operatieve screenings. Ook heeft ze infusen aangebracht, patiënten getest op glucose en een paar honderd verslagen van medische keuringen opgesteld.

Spijt

Zelf zei ze daarover tijdens de behandeling van haar strafzaak twee weken geleden: “Ik verafschuw wat ik heb gedaan en ik schaam me dood. Ik heb mezelf in een situatie gebracht waar ik niet meer uitkwam.” Dat ze ruim vier jaar bij verschillende gezondheidsinstellingen met valse papieren aan de slag kon, kwam omdat ze tijdens sollicitaties altijd een goede indruk maakte.

Zo kwam ze onder meer bij het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan de Rijn over de vloer. Ze werd zelfs aangenomen als arts en arts in opleiding cardiologie. Ook werkte ze korte tijd bij een Hengelose kliniek, waar ze onder begeleiding botox injecties heeft gezet.

"Op momenten dat ik iets met patiënten moest doen, meldde ik me altijd ziek", zei de vrouw twee weken geleden tijdens de behandeling van haar strafzaak. De beide ziekenhuizen namen ook in de proeftijd al afscheid van haar.

Studie niet afgemaakt

Als reden voor haar handelen zei de verdachte tijdens de behandeling van haar zaak twee weken geleden. "Ik wilde graag iets betekenen voor de mensen” daarbij refererend aan haar ambitie om arts te worden en de medische studie daarvoor die ze wegens haar eigen ziekte nooit heeft kunnen afmaken. "Ik wilde iets goed doen, want dat gaf me een goed gevoel." Daarnaast speelde voor een belangrijk deel mee, dat ze wilde voldoen aan de hoge verwachtingen van haar ouders.