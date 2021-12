Autobedrijf in Vriezenveen zorgde jaren voor overlast, maar gemeente trekt dwangsommen in

Het niet op tijd keuren van ondergrondse brandstoftanks en auto's parkeren op plekken die daar niet voor bedoeld zijn. Een autobedrijf in Vriezenveen zorgde de afgelopen jaren steevast voor overlast voor de omgeving. Na meerdere klachten van omwonden legde de gemeente dwangsommen op, maar het grootste deel daarvan wordt nu ingetrokken. De burgemeester merkt namelijk dat de handhaving werkt. "Handhaven is goed, maar preventie is beter."

Dat het autobedrijf overlast met zich meebrengt, begrijpt burgemeester Hans Broekhuizen. "Ook een autobedrijf gunnen we een fatsoenlijke boterham, maar toch moet ook dit bedrijf zich aan de regels houden", vertelt hij. Het liefst legt de burgemeester helemaal geen dwangsommen op, maar het is volgens hem een goed middel om naleving van de regels af te dwingen.

Zaken op orde

Het autobedrijf kreeg vervolgens de tijd om zaken op orde te brengen en dat is grotendeels gelukt. Aangezien handhavers in een jaar tijd geen nieuwe overtredingen constateerden, werden acht van de negen lasten onder dwangsom ingetrokken. "In één geval waren we zelf te laat met het innen van de dwangsom, dus daar moeten we scherper op zijn", vertelt Broekhuizen.

Het autobedrijf moet nog wel een dwangsom betalen voor het parkeren van auto's op verkeerde plekken, omdat dit nog niet is verbeterd. Volgens de burgemeester is de omgeving op de hoogte gesteld. "Het is goed dat omwonenden zich melden als ze last hebben en dat moeten ze ook zeker blijven doen. Maar het is óók goed dat een bedrijf de kans krijgt de boel op orde te brengen."

Als handhavers merken dat het bedrijf opnieuw de fout ingaat, kunnen ze alsnog hier tegen optreden.