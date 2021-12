'Spoorloze' zorgdirectrice terecht: pinde 200.000 euro contant van bedrijfsrekening

De directrice van de failliete zorginstelling Serop uit Almelo blijkt niet alleen een halve ton aan coronasteun voor zichzelf te hebben gebruikt, ook heeft ze in relatief korte tijd circa twee ton van de zakelijke rekening in contanten opgenomen. De directrice was aanvankelijk spoorloos, maar heeft zichzelf alsnog bij de curator gemeld.

Curator Freerk Bleker heeft inmiddels bij de FIOD melding gemaakt van faillissementsfraude. Die melding slaat overigens niet alleen op de twee ton die is gepind, maar ook de verkeerd gebruikte coronasteun, het ontbreken van administratie en de bedrijfsauto die aanvankelijk was verdwenen. Dat blijkt uit het laatste faillissementsverslag.

De multiculturele thuiszorgaanbieder Serop ging deze zomer op de fles nadat het pensioenfonds het faillissement had aangevraagd. Dit omdat de zorgaanbieder over enige tijd geen pensioenpremies had afgedragen; in totaal voor circa 17 mille.

Spoorloos

RTV Oost meldde eerder al dat de directrice enkele maanden voor het bankroet spoorloos was verdwenen en dat er op verzoek van de curator een opsporingsbevel was uitgevaardigd. Waarschijnlijk naar aanleiding van deze berichtgeving hebben anderen de Almelose zakenvrouw erop geattendeerd dat ze werd gezocht. Daarop nam ze contact op met de curator.

Videobellen

Curator Bleker heeft de directrice inmiddels via videobellen kunnen spreken. Daarbij heeft hij haar onder meer gewezen op de vele contante geldopnames. Een ondernemer met een VOF mág geld van het bedrijf voor zichzelf gebruiken, maar het wordt anders wanneer op dat moment al bekend is dat de onderneming zakelijk in zwaar weer verkeert.

Zodoende vroeg de curator tijdens het videogesprek om opheldering waar de directrice de twee ton voor heeft gebruikt. De Almelose kon daar echter 'geen duidelijke verklaring voor geven', zo vermeldt het faillissementsverslag. Volgens de curator moet er ook rekening mee gehouden worden dat de echtgenoot als zakelijke partner in de VOF dit geld (deels) heeft gepind. Een deel van het geld zou worden gebruikt voor verbouwing van de privéwoning.

Coronasteun

Los van de twee ton die ze aan contanten opnam, heeft de directrice in aanloop naar het faillissement van haar zorginstelling bovendien ruim een halve ton aan coronasteun ontvangen. Daarbij gaat het om de zogenoemde NOW-regeling, speciaal in het leven geroepen zodat ondernemers hun werknemers kunnen behouden.

Omdat de onderneemster op het moment dat ze de coronasteun aanvroeg al geen personeel meer in dienst had, vermoedde de curator al dat ze het geld voor zichzelf had gebruikt. Uit zijn onderzoek is nu duidelijk geworden dat de directrice het geld inderdaad heeft gebuikt om in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Los van de NOW-regeling had het bedrijf ook coronasteun ontvangen in de vorm van een maandelijkse zogenoemde TOZO-uitkering. Daarbij ging het om enkele honderden euro's per maand. Ook na het bankroet werd er nog eenmalig TOZO-geld overgemaakt.

Totale schuldenlast

De curator heeft becijferd dat er in dit faillissement sprake is een totale schuldenlast van ruim 2,1 ton. De fiscus heeft een vordering van ruim een ton ingediend. Daarnaast claimen in totaal zestien crediteuren nog ruim 107.000 euro tegoed te hebben.

De vrouw had haar Volkswagen Polo uit 2014 aan een andere crediteur gegeven om zo haar schulden af te lossen. Nadat de curator er haar echter op had gewezen dat dit bij een faillissement juridisch strafbaar is, heeft ze de Polo alsnog bij de curator ingeleverd. Die zal de auto laten veilen.

Hoewel haar exacte verblijfadres nog steeds niet bekend is, houdt de zorgdirectrice zich vermoedelijk in Noord-Europa op. De vrouw heeft aangegeven dat ze op termijn zal terugkeren naar Nederland.