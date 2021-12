Provincie hakt knoop door: rondweg Zenderen wordt parallel aan A1/A35 aangelegd

De keuze van de zogenoemde Vloedbeltverbinding, via het tracé 'bundeling A1/A35, kon rekenen op een ruime meerderheid in Provinciale Staten. Alleen de fracties van GroenLinks, de Onafhankelijke Conservatieve Liberalen (OCL) en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

'Nog teveel auto's per dag'

"Er blijven nog 7.700 vervoersbewegingen per dag over in Zenderen", zei Stijn Hesselink van OCL. "Dat is voor ons teveel." De meeste andere partijen stemden wel in met de aanleg van de 'bundeling A1/A35'-variant, die in totaal vijftig miljoen euro gaat kosten. De provincie betaalt veertig miljoen, de gemeente Borne en de Regio Twente samen tien miljoen.

Bij de Statenleden leefden wel de nodige zorgen. Is er bijvoorbeeld voldoende budget? Wat voor gevolgen heeft het voor Almelo? En Bart van Moorsel van het CDA vroeg zich af hoe gedeputeerde Boerman tegemoet kan komen aan Bornerbroek, zodat de weg daar wordt ingepast met zo min mogelijk impact.

De rondweg om Zenderen volgens het 'bundeling A1/A35'-tracé (Foto: RTV Oost)

Statenlid Stijn Hesslink van OCL vindt het een groot risico dat de huidige weg door Zenderen, na de aanleg van de rondweg, wordt afgewaardeerd naar een weg waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden. Fietsers zouden zich door de bijna achtduizend voertuigen per dag moeten manoeuvreren, omdat 30-kilometer wegen geen vrijliggende fietspaden hebben.

Maximaal vijfduizend

Volgens gedeputeerde Boerman is het echter mogelijk om de fietspaden te behouden, ook als de maximum snelheid naar 30 kilometer per uur gaat. Boerman bestrijdt dat er een harde grens is van maximaal vijfduizend voertuigen per dag voor de aanleg van een 30-kilometer weg. "Er zijn veel meer 30-kilometer-wegen in dit land die dat aantal overschrijden", aldus Boerman.

Uiteindelijk stemde dus een ruime meerderheid in met de rondweg, waardoor gestart kan worden met de voorbereidingen voor de aanleg van de Vloedbeltverbinding. De weg houdt voor- en tegenstanders de laatste tijd volop bezig. Vooral sinds de gemeente Almelo deze zomer de knuppel in het hoenderhok gooide en de Almelose wethouder recent liet weten dat er een 'een historische fout' wordt gemaakt met deze tracékeuze. Een variant waar alle partijen zich in kunnen vinden lijkt er echter niet te zijn.

'Bundeling A1/A35'

De gemeente Borne en de provincie Overijssel trokken lange tijd samen met Almelo op om gezamenlijk de verkeersproblematiek in Zenderen aan te pakken. Borne en het provinciebestuur bepaalden eerder dit jaar hun voorkeurstracé: bundeling A1/A35. De weg gaat vanaf de afslag Borne-West op de snelweg parallel lopen aan de A1/A35, vervolgens om Zenderen heen zodat de weg aansluit op provinciale weg N743 bij de voormalige vuilstortlocatie Elhorst Vloedbelt. Het aantal voertuigen dat dagelijks door Zenderen rijdt zou daarmee dalen van vijftienduizend naar zo'n achtduizend. De dorpsraad Zenderen en de Stichting Zenderen Filevrij steunen dit plan.

Zeshonderd meter van dit tracé gaat over grondgebied van de gemeente Almelo. Die gemeente, maar ook bijvoorbeeld de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek, is fel tegen deze variant. De vrees is dat er meer verkeer via de Van Rechteren Limpurgsingel Almelo binnenrijdt en voor Bornerbroek gaat het ten koste van natuur.

Spoortracé

Almelo vindt een weg die parallel loopt aan de spoorlijn tussen Borne en Almelo (de spoorvariant) een betere optie, maar dat tracé zou in de ogen van Almelo geen serieuze kans hebben gehad. Met de spoorvariant gaat er minder verkeer door Zenderen dan met de 'bundeling A1/A35'-variant.

De provincie en Borne betogen echter dat dit spoortracé vele miljoenen duurder is en dat deze variant op veel (milieu)punten een stuk slechter scoort. Twee weken geleden zei de Almelose wethouder Van Mierlo in de Statencommissie op vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool juridische stappen te ondernemen als de provincie instemt met de 'bundeling A1/A35'-variant.

Het provinciebestuur kreeg woensdagmiddag de opdracht mee om verkeersknelpunten die in Almelo en Borne ontstaan als gevolg van de aanleg van de Vloedbeltverbinding in kaart te brengen. Samen met de gemeenten moeten de knelpunten worden opgelost. Gedeputeerde Boerman beloofde veel energie te gaan stoppen in de gesprekken met de omgeving en ook met de gemeenten Almelo en Borne.

Mediation

"We moeten kijken hoe we de verschillende belangen bij elkaar kunnen brengen. Als dat niet op gang komt, kunnen we mogelijk het instrument mediation toepassen", zei Boerman op vragen van GroenLinks Statenlid Kees Slingerland.

Zo gaat de rondweg Zenderen eruit zien: