Gezocht: locatie voor nieuw bedrijventerrein in Enschede

Als de huidige vraag naar bedrijfskavels doorzet is de gemeente Enschede in 2027 'uitverkocht'. Dat voorspelt het college van B&W. Nu al worden potentiële kopers teleurgesteld. Er start daarom een onderzoek naar geschikte locaties voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Daar moet plek zijn voor (netto) 20 tot 40 hectare aan bedrijfsruimte.

De zoektocht naar nieuwe kavels mag merkwaardig genoemd worden. In 2019 zijn er nog harde afspraken gemaakt met de provincie Overijssel over het terugbrengen van het aantal bedrijfskavels, omdat er een overschot zou zijn met oog op het jaar 2030. Enschede boekte daarna de bolling van de Usseler Es af, bijna 50 hectare, voor een bedrag van 18 miljoen euro.

Bouwrijpe kavels zijn 'op'

Sinds de afspraken met de provincie Overijssel zijn gemaakt, verloopt de uitgifte van bedrijfskavels in Enschede sneller dan verwacht: niet de voorspelde 2,7 hectare maar gemiddeld 4,4 hectare per jaar. "Een gevolg daarvan is dat we steeds vaker ondernemers moeten teleurstellen", aldus het college.

Op dit moment wordt er in de praktijk 'nee' verkocht aan nieuwe aanvragen. De 32 kavels (samen 8,5 hectare) die beschikbaar zijn in het Havengebied, Josink Es, Euregio Bedrijvenpark, Hardick & Seckel en Het Eeftink, zijn allemaal gereserveerd. De enige nog uitgeefbare kavels (10,2 hectare) bevinden zich op de Oostkrans van de Usseler Es, maar die gronden moeten nog bouwrijp worden gemaakt.

De analyse dat er in de gemeente Enschede geen bedrijfskavels meer voorhanden zijn, klopt in de praktijk niet. In het luchthavengebied ligt het bedrijventerrein Technology Base Twente, met nog zo'n 100 hectare aan vrije kavels. In alle berekeningen is de Technology Base de afgelopen jaren echter buiten schot gehouden. Het bedrijventerrein is gedeeld bezit van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. Bovendien is er in het bestemmingsplan slechts ruimte voor een zeer specifieke vorm van bedrijvigheid: high-tech, safety & security en 'onbemande systemen'.

2500 extra banen

Op de langere termijn dreigt dus een tekort aan bedrijfskavels. In een uitgebreidere berekening spreekt het college over een verwacht tekort van 32 hectare tot 2040. Zij vindt het belangrijk om binnen Enschede aan die vraag te voldoen, omdat het gaat om ongeveer 2500 banen. Naar verwachting is voor een belangrijk deel de toekomstige ruimtevraag afkomstig uit de sectoren logistiek (kleinschalig), bouw en overige handel en dienstverlening.

Usseler Es blijft uitgesloten

De zoektocht naar nieuwe bedrijfskavels richt zich op een gebied van (netto) 20 tot 40 hectare groot. Het college houdt namelijk ook rekening met de mogelijkheid dat bestaande bedrijventerreinen worden herontwikkeld om meer ruimte te creëren.

In het eisenpakket voor de toekomstige locatie is opgenomen dat de afstand tot de snelweg maximaal 5 minuten mag bedragen en dat er (vanwege zonnedaken) genoeg capaciteit is op het elektriciteitsnetwerk. De bolling van de Usseler Es blijft beschermd en wordt uitgesloten van een toekomstig bedrijventerrein.