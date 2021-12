Gemeente Hof van Twente probeert nieuwe hack af te wenden en zet computersystemen tijdelijk offline

Aanleiding voor de drastische maatregel is de ontdekking van een kwetsbaarheid in softwarebouwsteen Apache Log4j. Wie denkt dat alleen Hof van Twente kans loopt om gehackt te worden, komt bedrogen uit. Deze software wordt wereldwijd door zeer veel organisaties en bedrijven gebruikt om logboeken van applicaties bij te houden. De ontdekte kwetsbaarheid geeft cybercriminelen kans om systemen plat te leggen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft hierover inmiddels een landelijke waarschuwing afgegeven.

Geen miskleun van de gemeente dus door een boterzachte beveiliging met een wachtwoord als 'Welkom 2020', maar een serieus probleem. De gemeente Hof van Twente houdt sinds vrijdag het systeem nauwlettend in de gaten. Tot op dit moment is geen inbreuk op de systemen geconstateerd, maar de gemeente neemt het zekere voor het onzekere. Wie maandag de website van Hof van Twente wilde bezoeken, werd 'getrakteerd' op een lege pagina.

Site Hof van Twente is offline (Foto: RTV Oost)

Doorgelinkt

Inmiddels is de website doorgelinkt naar de facebookpagina van de gemeente Hof van Twente waar tekst en uitleg wordt gegeven. "We willen alles doen om te voorkomen dat zoiets nogmaals gebeurt. Het is een forse en preventieve maatregel die we erg vervelend vinden, maar het is noodzakelijk om de gegevens van onze inwoners te kunnen beschermen en verdere problemen te voorkomen. Dit betekent dat enkele gemeentelijke systemen niet werken die bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitgeven van een paspoort of rijbewijs. Ook onze website is offline."

Hof van Twente kent de impact van een cyberaanval Gemeente Hof van Twente

Woordvoerder Tom Schooltink van de gemeente Hof van Twente weet niet hoeveel andere gemeenten ook dergelijke voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Bij hem is alleen bekend dat de gemeente Geertruidenberg in de provincie Noord-Brabant voor de zekerheid ook deels offline is gegaan.

Paar dagen offline blijven

De gemeente hoopt dat de systemen uiterlijk aan het einde van deze week weer online kunnen gaan. In tussentijd wordt geprobeerd de hinder voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Of er meer systemen voor de zekerheid moeten worden uitgezet, is op dit moment niet bekend.