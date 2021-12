Nieuwste manier om je huis te verwarmen komt uit Enschede: speciale warmtepasta voor wanden en vloeren

In een klein kantoor in het havengebied van Enschede hebben Van Hattum en Meijer een proefopstelling gemaakt. Buiten is het zeven graden, isolerende beglazing is er niet in het oude kantoor, de radiatoren zijn uit en toch is het binnen twintig graden. De warmte komt van het plafond.

Enkele systeemplafondplaten blijken te zijn vervangen door zwarte platen. Daarop zijn banen geverfd, op het eerste oog met doodgewone muurverf. Het is echter geen verf maar de speciale pasta. Het ingrediënt voor hun eigen warmtesysteem. Door de platen voelt het in de hele ruimte behaaglijk.

Ronald Meijer en Edgar van Hattum leggen uit hoe hun warmtesysteem werkt:

"Dit is eigenlijk de oplossing voor het allergrootste probleem wereldwijd", zegt Meijer. "We moeten allemaal van het gas af en dan is dit de ideale oplossing. Het is een verwarmingssysteem, eigenlijk niets meer dan een pasta die we hebben aangebracht op de plafondplaten. Daar zetten we een klein beetje stroom op, 15 volt, daarmee creëren we deze warmte. De warmte is indirect, een soort infraroodwarmte, veel aangenamer dan radiatoren. Het is geurvrij, dampvrij, onbrandbaar en het belangrijkste: CO2-neutraal." Met een thermostaat kan de temperatuur worden ingesteld.

Meijer geeft meteen toe dat hij niet de bedenker is van de pasta. "Dat is oud-professor Edgar van Hattum, met wie ik enkele jaren geleden in contact ben gebracht", zegt Meijer. Van Hattum is oud-professor, komt oorspronkelijk uit Twello en woont al jaren in Duitsland. Hij werkt inmiddels al twaalf jaar aan de warmtepasta.

"Eigenlijk is het gewoon een soort verf die je gaat verwarmen", legt Van Hattum uit. "Het ziet er een beetje uit als muurverf, maar hier zitten uitsluitend natuurlijke materialen in." Wat er exact in de pasta zit houden beide heren geheim, al licht Van Hattum een tipje van de sluier op: "Steenkool of houtskool, gecombineerd met water, verschillende zouten en nog wat andere natuurlijke stoffen die de smid geheim houdt. In elk geval zijn het stoffen die overal in de grond zitten en onuitputtelijk zijn."

De warmtepasta waarmee je huizen kunt verwarmen (Foto: RTV Oost)

De platen met de warmtepasta kunnen in plafonds, wanden en vloeren worden geïntegreerd. Ook kunnen er zwembaden mee op temperatuur worden gehouden. Op verschillende plekken in Duitsland is er het afgelopen jaar mee proefgedraaid. Onder meer in enkele woningen in Hannover. Daar zijn platen met de pasta erop weggewerkt onder gestucte plafonds. "Het werkt daar heel goed", stelt de oud-professor. "Ik denk dat dit alles gaat veranderen in de wereld. Het is echt een gamechanger."

Hun systeem is goedkoper dan elk ander verwarmingssysteem in de markt, beweert Van Hattum. "De installatiekosten liggen vijftig procent lager dan bij reguliere systemen. Ook de stroomkosten gaan naar beneden met zeker vijftig procent. We hebben studies in Duitsland gedaan en daar hebben we zelfs twee derde besparing gehaald ten opzichte van de huidige verwarmingssystemen."

Platen met de warmtepasta verwerkt in systeemplafonds (Foto: RTV Oost)

Via het door hen opgerichte bedrijf Qwantica Benelux B.V. willen Van Hattum en Meijer de markt op met de warmtepasta. "Nu produceren we nog handmatig en op kleine schaal", aldus Meijer. "We zijn nu bezig om zowel in Duitsland als in Nederland een grote productie op te zetten voor het produceren van de pasta."

In Duitsland is daarvoor inmiddels al zestigduizend vierkante meter grond aangekocht in de omgeving van Bergen. Ook zijn er plannen voor een productiehal ergens in Twente. "Wij denken namelijk dat dit heel groot gaat worden", zegt Meijer. "Omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen dit in elk huis, elke fabriekshal en elk kantoor willen hebben."