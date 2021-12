Geen slaapzalen meer maar eenpersoonskamers bij daklozenopvang in Zwolle

Zwolle heeft van het Rijk drie miljoen euro gekregen om te investeren in projecten die moeten voorkomen dat mensen dakloos raken. Een deel van dat geld wordt geïnvesteerd in de verbouwing van de Herberg. Een ander deel gaat onder meer naar projecten die jongeren moet begeleiden naar zelfstandig wonen.

Zestig bedden

Bij de daklozenopvang in Zwolle is plek voor zestig personen. Dat aantal blijft ook na de verbouwing. Als het nodig is kunnen er tijdelijk meer slaapplaatsen worden gecreëerd. Dat kan door wanden tussen de kamers weg te halen en de slaapruimtes daardoor groter te maken.

Rust

Mensen komen sneller tot rust wanneer ze in de nachtopvang in een eenpersoonskamer kunnen slapen zegt wethouder Dorrit de Jong. Daardoor zijn ze eerder in staat om zelfstandig te kunnen wonen. Naast de Herberg staan containers met 28 eenpersoonskamers. Deze zijn er een jaar geleden neergezet als tijdelijk noodopvang voor de koude winterdagen. Maar na de winter zijn deze blijven staan.

Containers met 28 eenpersoonskamers naast nachtopvang de Herberg (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Containers

Mensen die tijdelijk in de Herberg verblijven beamen dat ze in de slaapzalen niet altijd goed tot rust komen. Sommige mensen slapen onrustig en maken daardoor lawaai. De eenpersoonskamers in de containers naast de Herberg bevallen daarom des te beter. Daar kun je alleen zijn en zijn er minder prikkels van andere mensen die in de nachtopvang verblijven. De containers naast de nachtopvang zijn voorzien van douches, wastafels en toiletten.