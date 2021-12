Noodopvang voor 500 asielzoekers op Luchthaven Twente

"Zaterdagochtend heeft staatssecretaris Broekers-Knol mij telefonisch benaderd", aldus Bovens. "Ik neem de aanvraag met gemengde gevoelens in ontvangst. Als democraat en lokaal bestuurder dat lokale bestuursautonomie zich niet goed verhoudt tot dit zware instrument. Er moeten andere manieren zijn om dit te verwezenlijken. Anderzijds moet ik ook bekennen dat de nood hoog is."

'Alle hens aan dek'

Hoe de noodopvang er uit komt te zien is nog niet duidelijk. Burgemeester Bovens zegt dat hij nog wacht op een brief van de staatssecretaris. "Er moet nog worden getimmerd en het is straks alle hens aan dek", aldus Bovens. Wat zeker is, is dat de locatie nu nog niet geschikt is voor de noodopvang van 500 asielzoekers. Het is de bedoeling dat er gedurende 6 maanden noodopvang wordt geboden in de gebouwen van het vliegveld. Wanneer de eerste asielzoekers aankomen is op dit moment nog niet bekend.