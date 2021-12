Rode Kruis ziet beroep op vrijwilligers in Overijssel toenemen: "Problemen stapelen zich op"

De behoefte aan noodhulp is volgens het Rode Kruis toegenomen in deze vierde coronagolf. Organisaties vragen steeds vaker om ondersteuning op de vaccinatiestraten, bij begeleid vervoer en in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ook stapelen problemen rondom gezondheid, inkomen en?mentaal welzijn zich op, terwijl de meest kwetsbare mensen geen beroep kunnen doen op hulp vanuit de overheid of andere instanties voor voedsel of hygiëneproducten, psychosociale ondersteuning of onderdak.

“We verwachten dat mensen en organisaties de komende maanden een groot beroep op onze hulpverlening zullen gaan doen", vertelt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. "Daarnaast hebben we de komende tijd ook dringend extra mensen nodig.”

Opschalen corona noodhulpverlening

De behoefte aan extra vrijwilligers komt volgens Van Schaik omdat de problemen zich opstapelen. “Veel mensen die tijdens de eerste lockdown thuis zaten, zijn weer aan het werk. Door de coronacrisis in combinatie met een crisis in de opvang van asielzoekers komen we handen tekort. Onze vrijwilligers draaien vaak extra diensten. Maar we willen voorkomen dat onze mensen uitgeput raken.”

Naast de corona-hulpverlening ondersteunt het Rode Kruis momenteel ook het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) bij de noodopvang voor asielzoekers en vluchtelingen in Nederland.

Vrijwilligers draaien bijvoorbeeld mee als gastheer of gastvrouw in de opvang van asielzoekers of vluchtelingen in Ter Apel en Assen. En aangezien de dagen kouder worden, vraagt de winteropvang van dak- en thuisloze mensen in de regio’s ook extra inzet.”