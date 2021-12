Overval in Enschedese woning, politie op zoek naar getuigen

Surveillerende agenten merkten gisteravond een verdachte situatie op bij de woning. Ze zagen een deur openstaan en gingen naar binnen om te kijken wat er aan de hand is. Het werd ze al snel duidelijk dat er een overval was gepleegd. De slachtoffers waren op dat moment nog in het huis. Meteen hebben de agenten collega's opgeroepen uit te kijken naar mannen in donkere kleren, maar die zijn niet meer gezien.

Tekst gaat verder onder de foto

Ook brandweer bij onderzoek bij huis waar overval is gepleegd (Foto: News United / Dennis Bakker)

Getuigenoproep

Er is nog geen duidelijkheid over de manier waarop de verdachten de woning zijn binnengedrongen of over hun vluchtroute. De politie heeft vandaag de hele dag onderzoek gedaan in en om de woning. Wat dat heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. De politie doet een oproep aan getuigen die zondagavond rond 20.50 uur iets hebben gezien aan de Seizoensweg om zich te melden. Mensen die rond die tijd in de omgeving reden en beschikken over dashcambeelden worden ook gevraagd contact te leggen met de politie.

Hennepwagen

Opmerkelijk is de aanwezigheid van de zogenoemde hennepwagen aan het einde van de middag bij het bedrijfspand naast het huis war de overval was. De vrachtwagen wordt doorgaans ingezet om hennep die is aangetroffen te vernietigen.