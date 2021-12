Burgemeester Offinga geen medecurator meer; oplossing in zicht voor cliënten failliete zorginstelling

Burgemeester Maarten Offinga van Hardenberg heeft na zes dagen zijn taak weer neergelegd als medecurator bij de afwikkeling van het faillissement van zorginstelling De Zorgstal in Radewijk. Er is zicht op goede zorg en woonruimte voor de kwetsbare cliënten van De Zorgstal. Offinga wil zich als onafhankelijk burgemeester inspannen voor het belang van de bewoners van De Zorgstal en voorzag een risico van belangenverstrengeling als hij ook medecurator zou blijven.

De rechtbank die Offinga vorige week volledig verraste met de benoeming tot medecurator is in een gesprek met de burgemeester akkoord gegaan. Maarten Offinga: “We hebben een goed gesprek gehad. Ik ben blij dat het medecuratorschap van tafel is. Ik houd nu de handen vrij om mij sterk te maken voor de zorg van de bewoners van De Zorgstal. Want hun belang staat voorop.”

'Zorgen weggenomen'

Volgens de rechtbank is het niet meer nodig dat Offinga medecurator blijft omdat er een oplossing voor de bewoners in zicht is gekomen: “We hadden zorgen dat de kwetsbare bewoners van De Zorgstal op straat zou komen te staan, met alle gevolgen van dien. Vanuit de verwachting dat burgemeester Offinga zo snel als mogelijk kan zorgen voor goede zorg en woonruimte hebben we besloten hem aan te wijzen als medecurator. In het gesprek dat we met de burgemeester hadden, zijn onze zorgen weggenomen. Ons is duidelijk geworden dat er zicht is op een oplossing. Wij zien dan ook geen redenen meer om burgemeester Offinga te laten optreden als mede-curator.”

Of er bij de benoeming van Offinga tot medecurator sprake is geweest van een inschattingsfout of miscommunicatie door de rechtbank wordt niet duidelijk. Wel reageerde Offinga vorige week dat hij zich 'overvallen' voelde en het besluit "niet gepast" te vinden:

Offinga is blij met het snelle handelen van de rechter-commissaris in tweede aanleg. “We hebben een goed gesprek gehad. Ik heb duidelijk kunnen maken dat de zorg voor deze kwetsbare inwoners voor mij voorop staat. Daarom ben ik blij dat ik geen mede-curator meer ben. Ik heb nu de handen vrij om mij sterk te maken voor de zorg van de bewoners van De Zorgstal."