Militairen zetten boosterprikken in Overijssel: "Normaal bouwen we hindernissen in het bos"

Op de nieuwe vaccinatielocatie in Almelo werken zo'n veertig militairen mee aan de boostervaccinatie. De een achter de balie, een ander zet de boosterprik. Het zijn militairen van de 43ste Gemechaniseerde Brigade uit het Drentse Havelte. Naast internationale missies is deze brigade van de Koninklijke Landmacht inzetbaar bij crisissituaties in Overijssel, Gelderland, Flevoland en de drie noordelijke provincies.

Spoedcursus

"Het is inderdaad iets compleet anders dan wij normaal doen", erkent plaatsvervangend commandant Huub Klein Schaarsberg. "Maar het is wel onderdeel van ons vak, namelijk ondersteuning bij een crisissituatie als dat nodig is. Nu in Almelo, maar ook op andere locaties, omdat het nodig is."

De militairen die de vaccinaties zetten, kregen gisteren een spoedcursus. "Zij werken normaal met genietanken, dus de zware spullen van de landmacht. Dat is toch even wat anders dan het vaccineren, dus ze hebben er gisteren een opleiding voor gehad zodat het bekwaam en veilig gebeurt."

Een van de militairen die meehelpt met vaccineren noemt het 'een unieke kans voor Defensie'. "Normaal liggen we hindernissen te bouwen in het bos en nu dienen we de mensheid in Nederland. We kunnen echt iets betekenen voor de mensen hier."

In de video zie je hoe de militairen vaccineren:

Bittere noodzaak

Ook de GGD Twente is blij met de extra handjes die Defensie biedt. "In deze situatie waarin we als land verkeren, is het ongelooflijk belangrijk dat we samen een klus klaren", zegt Reinier van Broekhoven. "Defensie heeft een belangrijke hoofdtaak, namelijk de zorg voor de bevolking. Ik ben buitengewoon blij dat ook zij ook hier steentje aan bij komen dragen."

De inzet van militairen is ook bittere noodzaak, benadrukt Van Broekhoven. "De snelheid waarmee we nu moeten opschalen, kan alleen als je dit gezamenlijk doet in de samenleving. Defensie heeft een wezenlijke bijdrage momenteel bij het zetten van al deze boosterprikken."

In Zwolle worden bij een van de vaccinatielocaties zorgmedewerkers gevaccineerd door studenten die een zorgopleiding bij een van de onderwijsinstellingen binnen de Zwolse8 volgen. De GGD IJsselland werkt daarvoor samen met de onderwijsinstelling. "Op deze manier kunnen we optimaal opschalen en zorgmedewerkers eerder dan gepland voorzien van een voor hun zo belangrijke booster", vertelt Sebastiaan van Buuren, projectleider vaccinatie GGD IJsselland.

Enthousiaste reacties

60-plussers die vanmiddag hun derde vaccinatie kregen van een militair, reageerden veelal enthousiast. "Het levert veel positieve reacties op, mensen zijn blij verrast", erkent Van Broekhoven. "Defensie is er ook voor hen. Dat zijn de juiste signalen in de samenleving: samen kunnen we het doen."

De militairen helpen nog mee met 'boosteren' tot en met 2 januari. Intussen zoekt de GGD nog naar honderden extra medisch geschoolde mensen, die later volgend jaar ook de bevolking onder de 60 jaar kan vaccineren.