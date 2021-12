PEC Zwolle mist Huiberts en Kersten in bekerduel met MVV

PEC Zwolle kan morgenavond in de bekerwedstrijd tegen MVV geen beroep doen op Dean Huiberts en Sam Kersten. De twee zijn nog niet hersteld van de blessures die ze zaterdag opliepen in het competitieduel met Fortuna Sittard, dat met 1-0 werd verloren.

Ook Pelle Clement, Daishawn Redan, Mustafa Saymak en Sai van Wermeskerken ontbreken nog vanwege kwesturen. Er is ook goed nieuws voor trainer Dick Schreuder, want Kenneth Paal en aanvoerder Bram van Polen maken hun rentree in de wedstrijdselectie na blessureleed.

PEC Zwolle is in de Eredivisie de hekkensluiter, maar het plaatste zich eind oktober wel eenvoudig voor de tweede ronde van het bekertoernooi door een 4-1 zege op De Graafschap. Tegenstander MVV is de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Maastricht was in de vorige ronde met 3-0 te sterk voor de amateurs van ACV uit Assen.

De bekerwedstrijd tussen PEC Zwolle en MVV staat onder leiding van scheidsrechter Erwin Blank en begint om 18.00 uur. Het duel is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.