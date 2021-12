Prijzen van woningen in Zwolle stijgen tot wel 250 euro per dag

De prijzen van woningen in Zwolle stijgen soms zo'n 200 tot zelfs 250 euro per dag. Dat zei wethouder Schuttenbeld maandagavond tijdens het raadsdebat over het Zwolse Programma Betaalbaar Wonen.

De wethouder heeft deze bedragen van een adviesbureau dat onderzoek deed naar de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen in Zwolle. "We staan met de rug tegen de muur en moeten kiezen uit een aantal kwaden" zei de wethouder maandagavond in het raadsdebat. Breezicht Noord ligt in de wijk Stadshagen vlakbij de Milligerplas. Daar komen volgens het nieuwe voorstel van het stadsbestuur naar verhouding minder goedkopere woningen en meer woningen in het duurdere segment.

Duurder

Volgende week maandag hakt de Zwolse raad een knoop door of het gewijzigde plan door mag gaan. Gisteravond werd daarover gedebatteerd door de gemeenteraad. Daar werd nog eens goed duidelijk hoe hoog de woningnood in Zwolle is. Dat probleem wordt als maar erger. Alles in de bouw is flink duurder geworden en de dat prijzen blijven stijgen. Denk aan bouwkosten, de grondstoffen en materialen. Daar komt de enorme woningschaarste nog bovenop. Hoe kun je als gemeente dan nog een belofte waarmaken als het gaat om het bouwen van betaalbaren woningen?

Uitdaging

Het college en de raad staan voor een grote uitdaging. Nieuwe plannen maken om toch meer goedkopere woningen te realiseren in Breezicht Noord gaan tijd kosten. Projectontwikkelaars willen niet langer wachten. En heel veel woningzoekenden willen ook het liefst dat er meteen wordt begonnen met bouwen. Hoe langer het duurt, hoe duurder het wordt. Woningen voor het goedkopere segment worden wanneer ze klaar zijn verkocht tegen veel hogere prijzen. Mensen met een inkomen zo rond modaal maken dan nagenoeg geen kans om dat te kunnen betalen.

Alernatieven

Volgens Schuttenbeld wordt er hard gewerkt aan alternatieven. Eén daarvan heeft met erfpacht te maken. Een constructie waarbij de grond waar de woning op wordt gebouwd niet in de verkoop gaat maar als het ware wordt gehuurd. Dat scheelt in de kosten voor aankoop van een nieuwe woning. In Breezicht Noord wordt daarmee een proef gestart. Ook in de nieuw te bouwen buurt De Tippe, vlakbij station Stadshagen komt een experiment met erfpacht. Details over dat plan zijn er nog niet. Dat moet nog worden onderzocht. In januari / februari zal daar meer duidelijkheid over komen.