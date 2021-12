Strafproces tegen de Twentse 'Godfather' Simo D. uitgesteld

Justitie heeft geoordeeld dat alle zittingen waar de verdachten bij zijn in extra beveiligde rechtbanken moeten plaatsvinden. Zo was de vorige inleidende zitting in de Amsterdamse Bunker. Vandaag was er een zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Getuigenverhoren

Verdachte Bril wil er graag bij zijn als getuigen ondervraagd worden. "Er zit zoveel informatie in mijn hoofd, dat kan ik niet allemaal overpompen naar mijn advocaat." Hij wil de getuigen die belastend over hem hebben verteld, confronteren met zijn eigen visie. De rechtbank heeft zijn verzoek vandaag toegewezen, met als gevolg dat het eindproces wordt uitgesteld.

De rechtbank gebruikt nu de dagen die al waren ingeboekt bij de extra beveiligde rechtbank om de getuigenverhoren te doen.

Simo wordt ervan verdacht dat hij een serie aan moordaanslagen in Twente en Gronau heeft verordonneerd vanuit een gevangeniscel in Duitsland. Zo moest volgens justitie in zijn opdracht een kapper in brand worden gestoken. Volgens het OM is er veel bewijs tegen hem, bestaande uit telefoonberichten en getuigen.

Leven van getuige op het spel

Eén van die getuigen wordt ernstig bedreigd. Het gaat om een Enschedeër met Braziliaanse roots. Die heeft vrijuit over Simo en zijn vermeende kompanen, twee zogenoemde 'tattookillers', verklaard. Volgens de officier van justitie staat het leven van de getuige "op het spel". Het is één van de redenen waarom de zaak is omgeven door veiligheidsmaatregelen. Daarnaast bestaan tussen verschillende hoofdrolspelers in de strafzaak grote spanningen.

Ook tussen Simo en zijn vermeende rechterhand, bijgenaamd Bril, botert het niet. Simo heeft bij zijn verhoren de schuld van de moordaanslagen in de schoenen van Bril geschoven. "Ik heb wel gezegd dat bepaalde mensen klappen verdienen, maar Bril en de uitvoerders zijn zelf veel te ver gegaan." Bril ontkent dat ten stelligste.

De zitting werd gehouden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol (Foto: RTV Oost)

Kogels tussen de lakens

Naast het in brand steken van de kapper, zou Simo ook opdracht hebben gegeven om een man uit Gronau te vermoorden en panden die gelieerd zijn aan motorclub Satudarah te beschieten. Dat laatste gebeurde in september 2017. Toen werden onder meer een huis aan de Enschedese Benkoelenstraat en de even verderop gelegen Club LuxXx beschoten met tientallen kogels uit een machinegeweer. In het huis lagen mensen te slapen, de kogels lagen tussen de lakens. Bij de club waren nog maar net mensen vertrokken. "Dat waren de hotshots van Satudarah", zegt de officier van justitie. "De club was hun honk."

Fantast

Simo en Bril willen graag meerdere getuigen aan de tand voelen, waaronder een bedreigde Braziliaanse getuige. Hij is in hun ogen 'een fantast'. Ook willen ze een Tukker uit 'de cirkel van Satudarah' vragen stellen. Deze Tukker heeft verschillende belastende getuigen naar de politie 'gebracht'. Maar de verdediging van Simo en Bril denkt dat de getuigen niet vrijwillig met hem mee zijn gegaan. "Mogelijk is daar veel geweld gebruikt. Hoe betrouwbaar zijn de getuigenissen dan nog?"

Ironchat

Inmiddels telt het strafdossier tegen Simo en Bril 12.000 pagina's. Daar zitten pakketten vol chats bij, verstuurd met het encryptieprogramma Ironchat. De politie heeft die berichten kunnen ontsleutelen en zo meegelezen.

Een volgende inleidende zitting is begin februari.