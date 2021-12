Vrijwilligers pakken 2800 kerstpakketten in voor Zwolse minima

Vrijwilligster Helen doet voor de negende keer mee aan de kerstactie: ''Het is een eyeopener zodat je beter kan begrijpen dat je iets extra kan doen voor een ander.''

Volgens de vrijwilligster heeft corona een grote impact op de sociale minima, ''daarom is het des te harder nodig om te laten zien dat er mensen zijn die aan ze denken.''

Er werd net op tijd voldoende geld ingezameld om de kerstactie door te kunnen laten gaan, want vorige week bleek er nog een gat te zitten in de begroting; er zat namelijk nog geen koffie in het pakket. ''Het is gelukt dankzij gulle gevers. De koffie is inmiddels binnen'', zegt Helen.

Vrijwilligers van de kerstactie (Foto: Vincent Corjanus)

Sfeer

De sfeer in de Voedselbank zat er dinsdagvond al goed in. Talloze mensen waren druk bezig met inpakken van de pakketten, terwijl de kerstmuziek uit de speakers schalde. Vrijwilligster Karin hield zich bezig met inpakken van de thee in de kerstpakketten: ''Het is gezellig met elkaar, beetje klieren, beetje ouwehoeren en ondertussen doe je ook nog iets zinnigs.''

Stichting KerstZwolle organiseert elk jaar de inzameling en samenstelling van kerstpakketten voor Zwollenaren die met armoede leven. De stichting werkt samen met zo'n zevenhonderd vrijwilligers die verspreid door de hele stad gedoneerde boodschappen inzamelen bij verschillende supermarkten en helpen met sorteren van de producten en inpakken van de kerstpakketten.