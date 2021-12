Nieuwe wolf trok door Overijssel, doodde schapen en leeft mogelijk samen met Drentse wolvin

Een wolf die eind september en begin oktober door onze provincie is getrokken, blijkt nog niet eerder in Nederland te zijn geweest. Het dier trok de afgelopen maanden door Overijssel, Drenthe en Friesland en heeft daarbij op meerdere plekken schapen gedood. Tegelijkertijd is in Zuidwest-Drenthe, bij de provinciegrens met Overijssel en Friesland, een wolvin gezien waarmee de nieuwe wolf mogelijk een paar vormt. Dat blijkt uit de nieuwe tussenrapportage die BIJ12 vandaag heeft gepubliceerd.

De afkomst van de zwervende wolf is onbekend, omdat van de ouders geen gegevens bekend zijn. Vermoedelijk komt het dier, dat als naam GW2397m heeft gekregen, uit Duitsland. Bij Klazienaveen, vlak bij de grens tussen Drenthe en Duitsland, werden voor het eerst sporen van deze wolf gevonden. Daar werd in september een aantal geiten aangevallen.

De wolf trok vervolgens verder Nederland in en in de weken die volgden werden onder meer schapen aangevallen in de omgeving van Heino, Staphorst, Meppel, Wolvega, Sneek en Heerenveen. In Overijssel ging het om vijf aanvallen in Heino, Raalte, Rouveen en Staphorst. Daarbij werden in totaal zeven schapen gedood.

Dat gebeurde dus eind september en begin oktober. Toen was al vrij snel duidelijk dat er een wolf door de regio trok: op beelden van een cameraval bij Heino was duidelijk een wolf te herkennen. En ook uit de omgeving van Staphorst kwamen beelden die deden vermoeden dat het om een wolf ging.

Het zijn de eerste officieel bevestigde aanvallen door een wolf in Overijssel dit jaar. Bij twee eerdere aanvallen - in februari in Den Ham en maart in Raalte - bleek het te gaan om een hond en een vos. Van een aanval in augustus, in Enter, kan niet worden vastgesteld welk dier twee schapen heeft gedood.

Vestiging in Drenthe

Behalve van deze wolf, zijn de afgelopen tijd in Zuidwest-Drenthe sporen gevonden van een wolvin die (GW2090f) die in april dit jaar ook al in die provincie is vastgesteld. Omdat de wolf nu zes maanden in de regio actief is geweest, betekent dat er volgens het Interprovinciaal Wolvenplan sprake is van vestiging. Wat precies het leefgebied van de wolvin is, wordt verder onderzocht.

In november zijn twee wolven samen vastgelegd op camerabeelden in Zuidwest-Drenthe. Vermoedelijk gaat het om de wolven GW2397m en GW2090f. De komende tijd moet dus blijken of er sprake is van paarvorming.

De kaart geeft de gebieden aan waar in de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2021 met zekerheid wolven aanwezig waren in Nederland:

Preventieteam

Na de aanvallen in Overijssel werd de (mogelijke) aanwezigheid van de wolf opnieuw op de politieke agenda gezet. Een aantal dagen later kwam de provincie met het bericht dat een speciaal preventieteam wordt ingesteld, dat dierhouders moet helpen bij het beschermen van hun dieren voor rondtrekkende wolven. De verwachting is dat begin volgend jaar meer duidelijk wordt over hoe dat team er precies uit gaat zien. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de beoogd wolvencoördinator.

In een feitenstudie van de WUR, die ook begin oktober is gepubliceerd, wordt nog eens benadrukt dat goede bescherming van vee noodzakelijk is om in Nederland samen te kunnen leven met de wolf. De verwachting van de onderzoekers is dat het aantal wolven in ons land, en ook in Overijssel, zal toenemen. In Nederland is ruimte voor maximaal 438 wolven, is de schatting op basis van eerdere onderzoeken.

Overijssel is, samen met Drenthe, de belangrijkste doorgang voor wolven die vanuit Duitsland ons land binnenkomen. Op dit moment is er nog geen sprake van vestiging in onze provincie. Mogelijk wordt dat in de toekomst nog anders, zeker gezien de ontwikkelingen in het grensgebied met Drenthe.

Voor een podcast van RTV Oost ging verslaggever Roelof Westerhof op zoek naar de wolf in Overijssel. 'Welkom wolf' beluister je via rtvoost.nl/podcast.