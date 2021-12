Ugalde terug bij FC Twente voor bekerduel met Feyenoord, Brama nog niet bij de selectie

Twente en Feyenoord stonden in de competitie een paar weken geleden ook tegenover elkaar. Dat duel eindigde in 0-0. "We willen het nu wel beter doen", zegt de trainer. We hadden toen 0,21 kansen op een goal. Dat is wel heel weinig en de tweede helft volgens mij helemaal niets. Als we de nul houden zou dat prettig zijn en je moet ook nog rekening houden dat het een veldslag gaat worden met verlenging en strafschoppen."

Robin Pröpper houdt Feyenoord Guus Til van scoren af (Foto: ANP)

Zelfde elf

Trainer Ron Jans stuurt waarschijnlijk dezelfde elf het veld op als tijdens de zege op de Brabanders van afgelopen zondag. Hij kiest er dus niet voor om anderen de kans te geven, zoals in de eerste ronde van de KNVB Beker. "Uit naar OSS'20 is toch wat anders dan thuis tegen Feyenoord. Het is wel zo dat we vijf keer mogen wisselen en in de mogelijke verlenging nog een keer extra. Ik denk wel dat wij heel veel mensen nodig gaan hebben. Maar we gaan niet heel veel veranderen."

De Oosttribune

