PEC Zwolle - FC Twente onder leiding van Alex Bos, Bas Nijhuis fluit GA Eagles in beker

Scheidsrechter Alex Bos heeft zaterdagavond de leiding over de Overijsselse ontmoeting tussen PEC Zwolle en FC Twente in de Eredivisie. De aftrap is om 21.00 uur.

Die avond neemt Heracles Almelo het op tegen FC Groningen en daarbij is Allard Lindhout de leidsman. Hij fluit om 20.00 uur voor de aftrap op Erve Asito. Zondag staat Go Ahead Eagles op eigen veld tegenover NEC. De aftrap is om 14.30 uur en Erwin Blank is de scheidsrechter van dienst. Dit is het volledige programma in de Eredivisie.

Doordeweekse ronde

Volgende week is er een doordeweekse ronde en ook daarvoor zijn de arbiters al bekendgemaakt. Vitesse - PEC Zwolle staat dinsdag onder leiding van Pol van Boekel, Allard Lindhout leidt Heracles - SC Cambuur op woensdag, Richard Martens fluit die avond FC Utrecht - FC Twente en Dennis Higler is de scheidsrechter bij PSV - Go Ahead Eagles op donderdag.

KNVB Beker

Vanavond en morgen komen de Overijsselse clubs in actie in de tweede ronde van de KNVB Beker. PEC Zwolle - MVV Maastricht staat vanavond onder leiding van Blank, Serdar Gözübüyük leidt morgen FC Twente - Feyenoord, Richard Martens fluit AZ - Heracles en Bas Nijhuis uit Enschede is de scheidsrechter bij Go Ahead Eagles - Roda JC. In de Eredivisie is hij komende zaterdag de leidsman bij Sparta Rotterdam - Vitesse en volgende week woensdag de VAR Heerenveen - Feyenoord.