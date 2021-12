Provinciale politiek wil laagvliegroute Lelystad Airport desnoods via de rechter van tafel

Lelystad Airport is al jaren een bron van onrust voor veel Overijsselaars. Als het vakantievliegveld de deuren opent, vliegen toestellen onderweg naar de polder straks laag over het westen van onze provincie. De route loopt over Lemelerveld en de Zwolse nieuwbouwwijk Stadshagen.

Het Rijk zegde toe dat de laagvliegroute er niet zou komen en onderzocht de alternatieven. Begin deze maand schreef minister Barbara Visser dat die alternatieven er niet zijn. De provincie Overijssel reageerde teleurgesteld, omdat het Rijk 'de toezegging die is gedaan niet nakomt'.

'Alles uit de kast'

Maar wat koop je voor teleurstelling alleen? Vrij weinig. Daarom willen coalitiepartijen CDA en PvdA en oppositiepartijen Partij voor de Dieren, GroenLinks, de Fractie Mooi Overijssel en Groep Schönbaum dat het provinciebestuur alle opties verkent om de opening van Lelystad mét laagvliegroutes over Overijssel te voorkomen.

Óók de juridische mogelijkheden - een gang naar de rechter dus. "Ik weet oprecht niet wat er mogelijk is", zegt indiener van de motie, Luuk Folkerts (PvdD). "Het gaat natuurlijk best wel ver als de ene overheid de andere juridisch wil aanpakken, daarom hebben we het voorzichtig geformuleerd."

De partijen willen het provinciebestuur vooral alle ruimte geven om te onderzoeken wat er tegen te doen is. "En wat ons betreft gaat alles uit de kast."

Lelystad Airport. (Foto: RTV Oost)

Lelystad niet open

Want dat de minister begin deze maand schreef dat ze haar best heeft gedaan maar dat het niet is gelukt, daarmee nemen de partijen geen genoegen. "Dat is gewoon niet goed genoeg. Er is een toezegging gedaan, en die moet worden nagekomen. Anders kan Lelystad Airport niet open."

Ook de nieuwe toezegging dat de laagvliegroute op termijn mogelijk wél kan verdwijnen, is niet genoeg. "Er wordt ons weer een worst... of een wortel voorgehouden. Maar die beloftes worden zo langzamerhand een beetje ongeloofwaardig", vindt Folkerts.

In 2019 sprak de provincies al uit dat de laagvliegroute van tafel moet, als Lelystad Airport open wil. Ook veel gemeenten namen de afgelopen jaren samen tal van moties aan, waarmee de lokale politici zich formeel uitspraken tegen de laagvliegroutes. Die oproepen lijken vooralsnog dus weinig effect te hebben, erkent Folkerts. "Aan de andere kant: het vliegveld is nog niet open."

Wanneer Lelystad Airport wel open gaat, is niet bekend. In januari van dit jaar vond de Tweede Kamer dat het vliegveld voorlopig niet open kan. Toen werd besloten dat een volgend kabinet naar de zaak moet kijken. Het doel van het vliegveld in Lelystad is om het vakantieverkeer van Schiphol over te nemen, zodat dat vliegveld zich kan focussen op intercontinentale vluchten.