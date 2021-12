Lobbyist kijkt vooruit op regeerakkoord: "Overijssel heeft oplossingen voor problemen kabinet"

"Als het regeerakkoord er eenmaal ligt, leggen we onze brief van april ernaast. En dan gaan we kijken welke overeenkomsten er zijn. En als er iets in onze ogen ontbreekt, dan trekken we zeker aan de bel in Den Haag."

Aan het woord is Hans Verbeek, namens de provincie Overijssel lobbyist in Den Haag. Samen met zijn Gelderse collega heeft hij in april een brief naar de informateurs van het te vormen kabinet gestuurd met daarin een wensenlijstje voor Oost Nederland.

Na de langst durende formatieperiode uit de Nederlandse geschiedenis kwam er gisteravond witte rook: de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie waren het eindelijk eens over een nieuw coalitieakkoord. Nadat de vorming van het vorige kabinet Rutte al een record opleverde met 225 dagen, werd dat deze keer ruim overschreden met 271 dagen. Vandaag buigen de vier fracties van de coalitiepartijen zich over het akkoord en na groen licht wordt het morgen aan de Kamer aangeboden.

"Een van de speerpunten is het spoor", zegt lobbyist Verbeek." "We pleiten voor een goede spoorverbinding tussen Zwolle, Twente en Münster. Daar zetten we hoog op in en ik hoop dat het nieuwe kabinet daarin meegaat." Eerder deze maand liet de Overijsselse commissaris van de Koning, Andries Heidema, al weten blij te zijn met de nieuwe Duitse regering. Hij constateerde dat de nieuwe Duitse stoplichtcoalitie 'sterk inzet' op het bevorderen van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto. Dat past volgens Heidema bij de ambitie die Overijssel en Duitsland hebben om de spoorlijn Zwolle-Twente-Münster op te waarderen.

Tevredenheid en hoop

Dat Overijssel het belangrijk vindt dat de spoorverbinding wordt opgewaardeerd bleek wel uit de informatiebijeenkomst, die eind september voor Kamerleden werd gehouden. Overijssel presenteerde daar de resultaten uit een onderzoek naar de verbinding tussen Zwolle, Twente en Duitsland. Uit een quickscan blijkt dat er zeker een half uur tijdwinst is te boeken voor een reis met de trein vanuit de Randstad naar Enschede. Overijssel, het samenwerkingsverband EUREGIO, Twenteboard en de regio Zwolle, willen dat het enkele spoorlijntje vanaf Zwolle wordt verbreed. De afgehuurde zaal in Nieuwspoort was goed gevuld en dat stemde de Overijsselse delegatie tot tevredenheid en hoop op betere tijden.

We hebben in die brief al aangegeven dat Oost Nederland, en zeker ook Overijssel, veel oplossingen kan bieden Hans Verbeek, lobbyist

Verbeek heeft ook in uitgelekte berichten van de informatietafels gelezen dat het nieuwe kabinet miljarden euro's wil steken in allerlei zaken. "Het is nu nog de vraag waar die miljarden allemaal terecht komen. Maar we hebben in die brief al aangegeven dat Oost Nederland, en zeker ook Overijssel, veel oplossingen kan bieden voor de problemen waar het kabinet tegenaan loopt." Woorden die ook door de commissarissen van de Koning in Gelderland en Overijssel werden gebezigd in het begeleidend schrijven bij het wensenlijstje van beide provincies: “Wij hebben slimme oplossingen voor de grote vraagstukken van Nederland.“

Ook de woningnood die in Nederland heerst kwam destijds aan de orde. “Wij hebben hier in het oosten de ruimte om huizen te bouwen en het is vanuit het oogpunt van stikstof ook nog eens de meest rendabele plek. Met de voorgenomen bouw van 150.000 nieuwe woningen bieden we een belangrijke bijdrage aan de nationale vraag”, stede commissaris van de Koning Heidema.

'Bestuurlijke contacten'

Op de vraag of de lobbyist al Overijsselse kandidaten voor het nieuw te vormen kabinet naar voren heeft geschoven reageert Verbeek afwijzend. "Het is ook maar de vraag of je daar iets mee opschiet. Kabinetsleden zij n er toch vooral voor het grotere geheel. Dan heb je meer aan de bestuurlijke contacten die onze mensen in Den Haag hebben bij de verschillende politieke partijen. We hebben destijds gelobbyd voor meer mensen uit Oost Nederland in de Tweede Kamer, maar dat is helaas niet helemaal goed gelukt."

Nu er eindelijk een akkoord is, is Verbeek opgelucht. "Het werd ook wel een keer tijd, dacht ik. En nu maar afwachten wat er in staat en of we daar als provincie Overijssel daadwerkelijk iets aan hebben. Ik ben benieuwd."