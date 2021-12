Hengeloër drie jaar de cel in voor cokesmokkel naar Twente

In de auto van de Hengeloër was 10 kilo coke verstopt (Foto: Getty Images)

Een inwoner van Hengelo (23) moet drie jaar lang de cel in, omdat hij op de snelweg A1 bij Bathmen werd gepakt met tien kilo cocaïne in zijn auto. De drugs, met een minimale straatwaarde van een half miljoen euro, zat in een verborgen ruimte. Justitie had ook drie jaar celstraf geëist en de rechtbank heeft dat gevolgd. Het verweer van de verdediging is terzijde geschoven.

De cocaïne zat verstopt in de ruimte voor een reservewiel aan de onderkant van de auto. Die bak zat niet vast gelast, zoals gewoonlijk, maar was met schroeven dichtgemaakt. Toen agenten de schroeven verwijderden, ging het vak niet open. Wel konden ze door een kiertje zien dat er iets in verstopt was.

Pas toen op een later moment een magneet bij een draadje in de wielkast gehouden werd, ging de ruimte open en werd de lading zichtbaar. Er zaten tien bruine pakketten met cocaïne in.

Auto verkocht

De Citroen DS5 van de man werd door de agenten doorzocht, omdat er een melding over binnen was gekomen in de politiesystemen. De wagen was door verkeerscamera's herkend. Het kenteken stond geregistreerd, omdat de recherche bezig was met een onderzoek naar de handel en wandel van de vorige bezitter van de auto. Diegene had echter de auto in mei voor 14.000 euro verkocht aan de man uit Hengelo. En toen die afgelopen juli met zijn nieuwe wagen op pad was, werd hij bij Bathmen aan de kant gezet voor onderzoek.

Verweer terzijde gelegd

Volgen strafpleiter Jeroen Michels waren de agenten veel te ver gegaan met dat onderzoek. "Mijn cliënt heeft geen strafblad, hij had die auto pas net, er liep geen politieonderzoek op hem. Met andere woorden, er was geen redelijk vermoeden dat hij iets fout had gedaan. Iemand mag niet zonder reden als verdachte worden gezien." Michels wilde dat het bewijs uitgesloten zou worden en dat zijn cliënt daardoor vrijuit zou aan. Maar dat verweer is terzijde geschoven.

Volgens de rechtbank stond de auto terecht nog vermeld als 'te onderzoeken object'. De doorzoeking was daarom terecht, is het oordeel.

De Hengeloër zegt dat hij gevraagd was om een keer 'wat' te vervoeren. "Ik zou er duizend euro voor krijgen." Bij wie hij de cocaïne had opgehaald en voor wie het bedoeld was, zegt hij niet. De politie heeft nog wel DNA-sporen op de pakketten onderzocht. Ze blijken van een man uit Utrecht, die vooralsnog niet opgepakt is door de politie.