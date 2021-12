D66 heeft vieze smaak van verpakte pepermuntjes bij ingang provinciehuis: "Geen goed voorbeeld"

Het voorstel van de provinciale D66-fractie heeft wel iets weg van de krokettenmotie van oud-premier Jan Peter Balkenende. Die pleitte er in zijn tijd als raadslid van Amstelveen voor dat raadsleden recht hebben op een kroket als de raadsvergadering tot laat duurt.

Niks beters te doen?

Qua inhoud is de recht-op-een-kroket-motie natuurlijk heel anders dan die over de pepermuntjes, maar je kunt je bij beide voorstellen wel hetzelfde afvragen: of de heren en dames politici niet wat beters te doen hebben?

"Het zou inderdaad kunnen dat mensen zich dat afvragen", zegt Statenlid Kyra Selles, die de motie indiende. "Aan de andere kant kunnen die mensen ook zeggen: wij moeten van alles duurzaam doen, maar zelf geven ze blikjes pepermuntjes in plastic weg... We horen het goede voorbeeld te geven."

Gelukkig heb ik nog net een doosje kunnen meenemen Kyra Selles

Een lichte motie als afsluiter van het jaar, zo noemt Selles het. Toch zit er dus wel degelijk een serieuze boodschap achter. "We praten continu over duurzaamheid en het verminderen van plastic, en zelf geven we pepermuntjes in plastic als cadeautje aan onze bezoekers. Dat moet toch anders kunnen? Duurzamer, leuker."

Selles stelt daarom voor de pepermuntjes te vervangen door appels. "Koop die lokaal in en geef het goede voorbeeld."

Op deze tafel lagen de door D66 verfoeide pepermuntblikjes in plastic. Maar ze zijn weggehaald, want over datum. (Foto: RTV Oost)

Over datum

Selles vindt de huidige cadeautjes niet meer van deze tijd. En dat klopt ook wel. De pepermuntjes zijn daarom ook nét weggehaald van de tafel bij de uitgang. "Omdat ze over datum waren", zegt een baliemedewerker.

Selles, lachend: "Ik wist dat ze weg waren gehaald, maar ik dacht dat dat was omdat er nu kerstballen liggen. Gelukkig heb ik nog net een doosje kunnen meenemen, voor bij de indiening van de motie. Niet om op te eten, hoor. Van mij hoeven ze in ieder geval niet terug."