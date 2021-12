2,5 miljoen euro subsidie voor restauratie van zes kerken en drie orgels

De subsidie wordt verdeeld onder de Boven- of St. Nicolaaskerk in Kampen, de OLV Basiliek in Zwolle, het Dominicanenklooster en de Dominicanenkerk in Zwolle, het Penninckshuis in Deventer, het orgel in de Grote Kerk in Enschede, het orgel in de Protestantse Kerk in Ootmarsum, de Grote of St. Michaelskerk in Zwolle en het orgel in de Grote of St. Clemenskerk in Steenwijk.

De provincie verdeelt jaarlijkse restauratiegeld voor rijksmonumenten en dit jaar is het dus bedoeld voor kerken en orgels. Gedeputeerde Roy de Witte is blij met de uitkomst. “Het behoud van religieus erfgoed vind ik ontzettend belangrijk voor een gemeenschap. Het zijn monumenten met een belangrijke sociale waarde en die moeten voor de toekomst behouden blijven."

Leerplek

Met de subsidie wil de provincie ook aandacht vragen voor het restauratievak, daarom moeten leerlingen de kans krijgen om mee te werken aan de restauraties. Zo wordt een toekomstige generatie specialistische restauratiewerkers opgeleid en kunnen monumenten ook in de toekomst ambachtelijk gerestaureerd worden.

In totaal vroegen 31 monumenten subsidie aan. Dat er voor slechts negen projecten geld beschikbaar komt, laat zien dat de restauratieopgave in Overijssel nog niet is weggewerkt. Dat komt overeen met het landelijke beeld. De Witte: “We hebben als gezamenlijke provincies het afgelopen jaar aandacht gevraagd bij het Rijk voor het belang van blijvende inzet op de restauratie van rijksmonumenten.

Onderzoek laat zien dat er de komende jaren nog veel restauratieprojecten aan zullen komen. We verwachten van het nieuwe kabinet dat zij met ons blijft investeren om ons erfgoed voor de toekomst te behouden”.