Boosheid en frustratie in politiek Enschede over aangewezen noodopvang asielzoekers

Voor sommige raadsleden kwam de aanwijzing als een verrassing. Maar toch: helemaal onverwacht kwam het nieuws ook weer niet. “Gezien de berichtgeving van de afgelopen weken had ik al zo’n voorgevoel”, aldus Barry Overink van de grootste partij in de gemeente, Burgerbelangen.

Crisis

Het feit dat Broekers-Knol Vliegveld Twenthe als noodopvanglocatie aanwijst, is geen verzoek, maar een mededeling. Het college noch de gemeenteraad mag er iets van vinden. En dat terwijl burgemeester Theo Bovens naar eigen zeggen vorige maand nog een verzoek van tafel wees.

Het passeren van de gemeente Enschede bij het besluit stuit raadsleden dan ook tegen de borst. Yara Hümmels (PvdA) noemt de gevolgde procedure niet chique, maar zal zich niet verzetten om 'te doen wat nodig is’. “Het is een noodopvang. Crisis. Dan snap ik ook wel dat je iets moet doen, hoewel er veel te zeggen is over het landelijk beleid dat dit nodig is.”

De volledige reactie van Hümmels (PvdA):

PVV vraagt verzet

Bij andere fracties valt de aanwijzing rauw op het dak. Onder anderen Jan-Willem Elferink (PVV) vroeg een spoeddebat aan; dat vindt morgenavond om 19 uur plaats. De lijn bij de PVV is duidelijk: geen asielzoekersopvang, nergens in Enschede.

Elferink (PVV) aan het woord:

Onafhankelijk raadslid Erwin Versteeg vreest dat de aanwijzing een gelopen koers is, al zegt hij alles te willen doen om in verzet te gaan. “Tegen inwoners kan de gemeente ook procederen, dus waarom hier niet?” Versteeg zal het college vragen stellen over onder meer het openbaar vervoer voor de toekomstige bewoners. “En ik wil weten welke garantie er is, dat de opvang ook daadwerkelijk voor zes maanden is.”

'Een laffe bende'

Bij de VVD en Burgerbelangen valt de noodopvang niet goed. Onlangs spraken de coalitiepartijen zich nog wel uit voor kleinschalige opvang (maximaal 50 personen per locatie) voor statushouders die in de toekomst toch al in Enschede komen wonen. Grootschalige opvang was voor hun op geen enkele wijze een optie.

Als de noodopvang doorgaat, gaat er vanaf nu vanuit ons een streep door alle vormen van opvang Barry Overink, Burgerbelangen

“Onfatsoenlijk”, noemt Overink de gevolgde procedure. Volgens hem het gevolg van visieloos beleid uit Den Haag. “Een laffe bende.” Overink denkt dat er weinig tegen de komst van de noodopvang in te brengen is. “Maar als het doorgaat, is dat wat ons betreft ook een grens. Dan gaat er vanaf nu vanuit ons een streep door alle vormen van asielzoekersopvang.” Dus ook de hierboven genoemde opvang van statushouders, benadrukt hij.

VVD-fractievoorzitter René Kreeft noemt de aanwijzing grof en onnodig. Bovendien vindt hij dat Enschede zich al genoeg inzet voor de opvang van vluchtelingen. "Wij vangen op dit moment al veel statushouders op. Daar zijn afspraken over gemaakt en daar houden we ons aan, ook al kost het ons moeite. En dan in een keer komt dit besluit uit de lucht vallen, zonder enig overleg vooraf."

Begrip bij GroenLinks

Vanuit de VVD leeft de gedacht om via de Raad van State te procederen tegen de aanwijzing van het Vliegveld Twenthe als noodopvanglocatie. Fractieleider René Kreeft zegt niet te willen opdraaien voor ‘wanbeleid’ in Den Haag.

GroenLinks zal zich in ieder geval niet verzetten. Raadslid Jelle Kort zegt juist begrip te hebben voor de bemoeienis van de staatssecretaris. “Dit voelde ik al aankomen. Al geruime tijd is er veel ontevredenheid over het gebrek aan initiatieven voor noodopvang bij gemeenten. Hoewel het vliegveld wat Kort betreft niet de ideale locatie is, is hij content met de opvang.”