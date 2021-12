Basisscholen week eerder dicht; avondsluiting verlengd en Kerst vieren in eigen 'gezinsbubbel'

De avondlockdown wordt verlengd tot twee weken na de jaarwisseling en de basisscholen hebben een week eerder kerstvakantie. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge van VWS vanavond hebben gemeld tijdens de persconferentie over de strijd tegen het coronavirus. In noodgevallen mogen scholen maandag 20 december nog wel de deuren openen.

Hoewel het aantal besmettingen niet langer lijkt te stijgen, moeten we toch nog even volhouden, is de boodschap van het demissionaire kabinet. De zeer besmettelijke omikron-variant van het virus is de reden dat er wederom pas op de plaats moet worden gemaakt. Dat betekent dat huidige maatregelen van kracht blijven en bovendien worden verlegd.

Ook heeft het kabinet besloten, op dringend advies van het Outbreak Management Team, om de kerstvakantie op basisscholen een week eerder te laten ingaan. Dat betekent dat het lager onderwijs al over drie dagen kerstvakantie krijgt. Het middelbaar onderwijs sluit niet eerder en is komende week gewoon open.

Juist de mensen die ons lief zijn, moeten we beschermen demissionair premier Mark Rutte

De al eerder afgekondigde maatregelen, worden verlegd tot 14 januari. Dit houdt in dat de meeste winkels en horeca om 17.00 uur moeten sluiten. Ook sporten is na dit tijdstip verboden en publiek is nog steeds niet welkom bij sportwedstrijden. Verder blijft ook het dringende advies om maximaal vier mensen thuis te ontvangen, van kracht. De hoop dat met de feestdagen meer mogelijk zou zijn, is daarmee definitief van de baan.

Aandacht voor oudere generatie

Tijdens de persconferentie riep Rutte op vooral rekening te houden met de oudere generatie. Volgens hem zijn vooral 70-plussers erg kwetsbaar voor het coronavirus. Hij roept dan ook op ouderen te ontzien en tijdens bezoek vooral een zelftest te doen. Ook wees hij op de basismaatregelen, waarbij het afstand houden volgens hem de meest belangrijke is.

Demissionair premier Rutte roept ouders verder op om tijdens de kerstvakantie vooral thuis te blijven en om de schoolsluiting van komende week vooral in de thuisomgeving door te brengen. 'Breng kinderen niet naar de grootouders en maak ook even geen speelafspraken met vriendjes'. Rutte doelt daarbij op de veel gehoorde opmerking dat ouders hun kinderen komende week naar de grootouders zullen brengen. Rutte roept dus op dat vooral niet te doen, omdat alle maatregelen volgens hem anders weinig nut hebben.

Omikron-variant

Demissionair minister Hugo de Jonge maakte tijdens het persmoment bekend dat uit de cijfers blijkt, dat de piek van de huidige uitbraak lijkt te zijn bereikt: 'De cijfers vlakken af'. Tegelijk wees hij er op dat de impact van de nieuwe omikron-variant nog onduidelijk is. 'Het zorgt voor veel onzekerheid, maar we zien in Engeland een forse stijging'. Of de huidige vaccins voldoende bescherming blijven bieden is volgens hem nu nog niet te zeggen.

Boosterprik

Daarom heeft hij besloten de booster-campagne per direct flink op te schroeven. De snelheid waarmee de boosterprikken gezet worden, gaat de komende dagen omhoog, aldus De Jonge: 'Elke 18-plusser kan in januari een boosterprik gehad hebben.'

Mee leren leven

De Jonge schetste hoe het komende jaar er volgens hem uit zou kunnen zien. Hij waarschuwt dat we met corona moeten leren leven: 'Het kan best zijn dat we volgend jaar weer in een piek zitten, waardoor weer maatregelen genomen moeten worden'. Daarmee lijkt het kabinet niet langer aan te sturen op het definitief verdrijven van het virus. Tegelijk riep de demissionaire minister mensen zonder vaccinatie op om nog eens over hun keuze na te denken: 'We zijn niet elkaars vijanden, het virus is onze vijand.'

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet eerder al om de basisscholen een week eerder te sluiten om verdere verspreiding van het virus proberen te voorkomen. Op dat eerder sluiten van de bassischolen -vanaf komende vrijdag kerstvakantie- werd vandaag al voorgesorteerd: