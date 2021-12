Theo en duizenden anderen gaan flink meer betalen voor stadsverwarming: "Niet eerlijk"

Duizenden huishoudens in Overijssel, vooral in de grote steden, zijn aangesloten op de stadsverwarming. Zij hebben geen gasaansluiting: hun huis wordt verwarmd met restwarmte. Zo krijgen huishoudens in de regio Enschede restwarmte uit onder meer de afvalverbranding en de biomassa van afvalverwerker Twence.

Gekoppeld aan de gasprijs

Dat is duurzamer en je hebt geen last van de hogere gasprijzen, zou je denken. Maar de prijzen voor stadsverwarming zijn weer gekoppeld aan de prijzen voor gas. En dus ontkomen mensen die stadsverwarming hebben ook niet aan de hogere prijzen. "De gasprijzen zijn heel hoog door allerlei externe omstandigheden, maar daar zouden we feitelijk met onze stadsverwarming geen last van moeten hebben. Het is raar dat het nog steeds aan de gasprijzen is gekoppeld", zegt Theo Vos, afnemer van stadsverwarming in Enschede.

Anders dan bij mensen met een gasaansluiting, kunnen gebruikers van stadsverwarming niet overstappen naar een andere aanbieder. "Je kan helemaal niks. We zijn hier in Enschede helemaal overgeleverd aan de monopoliepositie van EnNatuurlijk. We zitten gewoon aan ze vast. Je kan niet zeggen: stop er maar even wat andere warmte in", vertelt Vos.

Hoe zit het met de prijzen van stadsverwarming? Meer in de video:

Maximumtarief

Om consumenten toch te beschermen tegen de monopoliepositie, bepaalt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) jaarlijks wat de maximumtarieven voor stadsverwarming mogen zijn. Met hoeveel euro de prijzen gaan stijgen, is nog niet bekend. Mogelijk gaat het om een prijsstijging van enkele tientallen euro's per maand.

EnNatuurlijk, leverancier van stadsverwarming in grote delen van Twente, meldt desgevraagd dat de tarieven voor 2022 nog niet bekend zijn. "Wij begrijpen dat onze klanten zich zorgen maken over de stijgende energieprijzen. Onze warmtenetten zijn vaak aanwezig in dichtbebouwde buurten, waar een relatief groot aandeel sociale huurwoningen is aangesloten op een warmtenet. De betaalbaarheid van de door ons geleverde warmte is daarom een zeer belangrijk punt van aandacht", zegt een woordvoerder.

De leverancier zegt te hopen dat de tarieven onder het maximumtarief blijven dat de ACM eind december vaststelt. "Dat is ons in de voorgaande jaren nog altijd gelukt", aldus het bedrijf.