Zorgen bij boer Marcel over regeerakkoord: 'Ik verwacht geen nieuwe bestuurscultuur'

De zorgen bij boeren in en rond kwetsbare natuur blijven groeien. Morgen wordt het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd en het is al bekend dat er miljarden zijn gereserveerd om boeren uit te kopen, te helpen bij omschakeling naar een duurzamere manier van boeren of te verplaatsen om Natura2000 gebieden te ontzien.

Marcel Leeuw is de vierde generatie boer in Blokzijl, midden in het Natura 2000-gebieden De Wieden. "De zorgen stapelen zich op. Hier in het natuurgebied zijn al boeren verdwenen, wat hou je straks nog over? Ik ga mijn zoons niet actief stimuleren om boer te worden."

Zijn familie boert sinds 1896 op deze plek en hij hoopt dat hij over vijf jaar nog boer kan zijn. Zijn verwachting van de 'nieuwe bestuurscultuur' van het nieuwe kabinet is niet groot. "Nee ik denk niet dat er veel verandert en dat veel doorgaat op dezelfde weg. Bij veel boeren is het gebrek aan toekomstperspectief het gesprek van de dag."

Toekomst

De hoop van Marcel Leeuw is gevestigd op goede metingen in het hoofdpijndossier dat de stikstofcrisis inmiddels is geworden. "Breng in kaart wat er nu exact in een natuurgebied gebeurt, ga meten voor je stappen zet die onomkeerbaar zijn. Uit rapporten van ook het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat als je alle veehouderij uit Nederland weghaalt, nog steeds niet de waardes worden gehaald voor stikstof depositie op natuurgebieden. Versterk de natuur, maar gebruik realistische normeringen en geef boeren een toekomst."

Leeuw is bang dat niet alleen de boeren, maar heel Nederland vastloopt als wordt vastgehouden aan de kritische depositie waarden, de normering is te streng vindt hij.

Natuur-inclusief

Natuur-inclusief boeren of biologisch boeren is niet iets wat de boer uit Blokzijl trekt. "Er zijn al beperkingen in dit gebied, als dat er straks nog meer worden of als zaken verplicht worden, wat is dan het draagvlak? En als alle boeren omschakelen naar biologisch, daar is de markt niet naar. Dan krijg je geen meerprijs meer en dan ben je afhankelijk van subsidies. Ik ben melkveehouder en wil daar mijn inkomen uit halen, ik boer liever niet met subsidies."

Dat de van oudsher boerenpartij CDA meeregeert stelt Leeuw niet zozeer gerust, maar als hij dan moet kiezen voor een minister van Landbouw dan vindt hij CDA-Kamerlid Derk Boswijk wel een goede minister. Boswijk heeft al laten weten dat hij beter tot zijn recht komt als Tweede Kamerlid. Wie dus wel de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt, blijft ook voor Marcel Leeuw nog even gissen.