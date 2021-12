Zeven partijen in de Tweede Kamer willen dat afvalwaterinjectie stopt

Morgenmiddag wordt in de Tweede Kamer opnieuw gesproken over het afvalwater dat de NAM injecteert in de Twentse bodem. Het is een vervolg op het debat van vorige week, toen werd al duidelijk dat de Kamer steeds eensluidender wordt als het gaat om de vervuiling van de Twentse bodem.

'Tweede Kamer niet geïnformeerd'

CDA-Kamerlid Agnes Mulder vroeg de minister van Economische Zaken al in mei 2020 om een onafhankelijke partij versneld onderzoek te laten doen naar de alternatieven voor het lozen van vervuild afvalwater in de Twentse bodem. Dat water is afkomstig uit de oliewinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Schoonebeek.

Onlangs werd duidelijk dat de minister die motie niet heeft uitgevoerd. Mulder is daar geïrriteerd over en spreekt de minister erop aan. "Deze handelswijze werd pas duidelijk na vragen van de Kamer over de stand van zaken en de regering heeft dus verzuimd om de Kamer zelf proactief te informeren."

Een boortoren van de NAM aan het werk bij een gescheurde injectieput in Rossum (Foto: RTV Oost)

Voorzorgsprincipe

Mulder wijst de minister erop dat de Mijnraad onlangs adviseerde om het voorzorgsprincipe een grotere rol te laten spelen in besluiten over mijnbouwprojecten. "De Mijnraad adviseert om het voorzorgsprincipe toekomstbestendig toe te passen, gezien alle negatieve ervaringen die onze samenleving met mijnbouw in Groningen heeft opgedaan."

Daarom zal het CDA morgen samen met de ChristenUnie morgen een motie indienen waarin de regering wordt gevraagd om zo snel mogelijk een besluit te nemen over een alternatieve wijze van verwerking van het afvalwater. CDA en CU vragen om in afwachting van dat besluit de verwerking van afvalwater uit Schoonebeek per direct op te schorten.

Tweede motie

Morgen zal ook een tweede motie worden ingediend met eenzelfde strekking. Die motie is afkomstig van Suzanne Kröger van GroenLinks, Pieter Omtzigt, Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman (SP) en Chris Stoffer (SGP).

Ook Suzanne Kröger en haar collega's doen dat vanwege de grote onrust onder de Twentse bevolking. "Door de serie storingen aan de verouderde installaties, gebrekkige inspecties en de curatele van het Staatstoezicht op de Mijnen is het vertrouwen van omwonenden weg. Daarbij vinden de Kamerleden het verontrustend dat eerder in Nederland lekkages waren en recent ook in Duitsland giftig water is gelekt dat nu langzaam naar de oppervlakte komt.

"Anno 2021 is het volstrekt ongepast om vervuild afvalwater onder de grond te injecteren omdat de lange termijn effecten niet helder zijn. Daarbij komt dat Shell en Exxon de NAM willen ontbinden en daarmee dreigen zowel de uitvoering van de huidige operaties als ook de verantwoordelijkheid op de lange termijn in vreemde handen te komen."

7 partijen tegen

In de motie van GroenLinks, Omtzigt, SP, PvdA en SGP wordt de minister gevraagd om een moratorium in te stellen op de afvalwaterinjecties, totdat er een alternatief is waardoor de huidige manier van injecteren overbodig is.

De Tweede Kamerleden worden in hun opvattingen gesteund. De wethouders van Oldenzaal, Losser, Tubbergen en Dinkelland stuurden een brief waarin ze nogmaals aandringen op stop zetten van de afvalwaterinjecties. Dat deed ook cabaretier Herman Finkers. Hij stuurde ook een oproep naar de Tweede Kamer, mede namens het CDA Dinkelland, D66 in Oldenzaal, VVD Dinkelland en de ChristenUnie Almelo.

Herman Finkers en Sabine Uitslag in de tv-studio van RTV Oost (Foto: RTV Oost (Oscar Siep))

Dat de gezondheid en veiligheid van tienduizenden inwoners wordt ‘afgewogen’ tegen louter geldelijk gewin voor NAM en staatskas, voelt eigenlijk wel ronduit vernederend. Herman Finkers, ereburger van Overijssel

'Vernederend'

Herman Finkers: "Dat de gezondheid en veiligheid van tienduizenden inwoners en misschien wel het kwetsbaarste landschap van Nederland wordt ‘afgewogen’ tegen louter geldelijk gewin voor NAM en staatskas, en dat wij daarin te licht worden bevonden, voelt eigenlijk wel ronduit vernederend."

Vorige week dinsdag deed Finkers zijn verhaal ook al in de radio- en tv-uitzendingen van RTV Oost. "Wellicht hadden de lege gasvelden gebruikt kunnen worden voor duurzame ontwikkelingen. Dit is nu al definitief onmogelijk gemaakt, waardoor de NAM Noordoost-Twente op een onnodige achterstand heeft gezet. Redelijkerwijs zou Twente een schadeclaim bij de NAM kunnen indienen. De NAM speelt een gevaarlijke roulette die tot een grote ramp kan leiden."

Stemming

Hoewel de twee moties ieder door een andere groep Kamerleden worden ingediend, tekent zich nu wel een meerderheid af voor het stopzetten van de injecties. De stemming over deze moties zal uiterlijk donderdag plaats vinden.