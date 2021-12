Zelfs burgemeester heeft nog veel vragen over noodopvang Enschede: 'Als de knop om moet, dan zo goed mogelijk regelen'

Pas dinsdagmorgen ‘om 8.54’ kreeg de burgemeester de aanwijzingsbrief van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid in zijn mailbox waarin de stad wordt verplicht een noodopvang op het vliegveld te realiseren. “Wat is er nodig? Wat is het programma van eisen? Wat gebeurt daar straks? We weten het nog niet”, zegt Bovens in een persgesprek.

'Heeft het zin om ruzie te maken?'

Hij vermoedt dat het weinig zin heeft om ‘obstructie te plegen tegen de aanwijzing van de Rijksoverheid’. Maar hij laat de discussie daarover graag aan de gemeenteraad die woensdagavond een oordeel moet vellen over de vestiging van de noodopvang. De gemeente moet uiteindelijk een vergunning verlenen. Verder is het een zaak van de COA die een huurovereenkomst sluit met Evenementenlocatie Vliegveld Twente.

“Op zich lijkt het me mogelijk om deze aanwijzing naast je neer te leggen, maar dan kan de Rijksoverheid ons overrulen. Heeft het dus zin om ruzie te maken? Dat is een dilemma en daar moet de politiek iets van vinden”, aldus Bovens. “Als het moet dan moet het, maar we zijn er niet gelukkig mee.”

Noodopvang in Hangar 18

De noodopvang wordt trouwens geen tentenkamp. De asielzoekers worden in Hangar 18 ondergebracht. Dat zijn twee stenen gebouwen waartussen waarschijnlijk een tent wordt gespannen. “Het is overigens geen azc, het blijft noodopvang al laten we ze niet slapen op veldbedjes.”

Volgens Bovens zorgt COA ervoor dat overlastgevers uit de groep worden gehaald. “We blijven met heel vragen zitten. Straks zitten ze op 7 kilometer van het centrum. Hoe krijgen we ze bijvoorbeeld in de stad? We hebben nog geen draaiboek.”

Deze week duidelijkheid

De komende tijd gaat het ook vooral over communicatie. De burgemeester gaat morgen (woensdag) al in gesprek met de Dorpsraad Lonneker en de gemeenten Losser en Oldenzaal en ’s avonds met de gemeenteraad van Enschede. “Er zullen ongetwijfeld een heleboel vragen bijkomen.”

Donderdag verwacht hij dat de COA en directeur Marten Foppen van vliegveld Twente met een uitvoeringsplan komen. “Dan is er helderheid en kunnen we ermee aan het werk. We moeten ook reëel zijn. Als de knop om moet dan moeten we het zo goed mogelijk regelen.”