Jongelingen verschaffen PEC Zwolle lucht met bekerzege op MVV

De Limburgse bezoekers, middenmoter in de Keuken Kampioen Divisie, bleken voor PEC de ideale sparringpartner om vertrouwen te tanken. De ploeg uit de provinciehoofdstad kwam goed uit de startblokken en kreeg legio kansen om de score te openen. Slobodan Tedic, die weer eens zijn opwachting maakte in de basiself, kreeg twee fikse mogelijkheden en een inzet van Thomas van den Belt verdween over het doel van Romain Matthys.

Eerste treffers Voet en Van den Berg

De Zwolse dadendrang resulteerde binnen het kwartier in een doelpunt. Siemen Voet stond op de goede plek om van dichtbij de openingstreffer binnen te prikken en dat betekende zijn eerst doelpunt voor PEC. Even later tekende ook de 17-jarige Rav van den Berg voor zijn eerste Zwolse treffer. De jeugdexponent kopte knap de 2-0 tegen de touwen.

Rav van den Berg maakte zijn eerste treffer voor PEC (Foto: Orange Pictures)

Ook Adzic op scoreformulier

Ook in de tweede helft ondervond PEC amper problemen met de Maastrichtse formatie. De manschappen van trainer Dick Schreuder konden naar hartenlust aanvallen en zodoende was het wachten op de definitieve nekslag voor MVV. Die kwam uiteindelijk na ruim een uur spelen. Na een heerlijke individuele actie wist Luka Adzic, die voor vanavond nog droog stond in het shirt van PEC, de 3-0 in het dak van het doel te jagen en het duel te beslissen.

Evenveel treffers als in competitie

Uiteindelijk kwam het slotakkoord op naam van Tedic. De Servische spits stond op de goede plek om een loepzuivere voorzet van Samir Lagsir af te ronden: 4-0. Saillant detail: dankzij de ruime overwinning op MVV komt het doelpuntentotaal van PEC Zwolle in de KNVB Beker na twee duels op acht treffers; evenveel als de huidige productie van dit Eredivisieseizoen (16 wedstrijden).

PEC Zwolle - MVV Maastricht 4-0

1-0 Voet (14)

2-0 Van den Berg (20)

3-0 Adzic (63)

4-0 Tedic (71)

Arbiter: Blank

Geel: Van den Belt, Aziz

PEC Zwolle: Lamprou; Van den Berg, Nakayama (Van Polen/60), Voet; Lagsir, Van den Belt (Mbinga/73), Reijnders (Pabai/60), Koolwijk, De Wit (Saymak/60); Tedic, Adzic (Caschili/69).

MVV Maastricht: Matthys; R. Zeegers (Keulen/46), Waem, Delferrière, Labylle (T. Zeegers/46); Souren (Van Bommel/69), Dzepar, Alberg (Aziz/69); Remans, Ntelo (Bösing/80), Blummel.

