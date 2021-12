Van Wonderen gunt andere spelers de kans in bekerwedstrijd tegen Roda JC

"We hebben een mooie, goede groep met een aantal jongens die je ook aan het werk wilt zien. En er zijn ook spelers die door de vele wedstrijden die we al gehad hebben tegen een bepaalde grens aanlopen. Dan is er nu de gelegenheid om aan de ene kant jongens de kans te geven en aan de andere kant spelers wat rust te geven."

Ritme opdoen

Daarnaast zouden Bas Kuipers en Ogechika Heil, die een maand uit de roulatie zijn geweest, weer wat wedstrijdritme op kunnen doen. Gerrit Nauber, die zaterdag ziek was en de uitwedstrijd tegen FC Utrecht moest missen, is ook weer inzetbaar. Wie er gaan starten, wilde de coach dinsdag nog niet prijsgeven.

Vorig seizoen strandde Go Ahead Eagles in de achtste finales van het bekertoernooi door een zure nederlaag tegen VVV-Venlo. "We waren dicht bij een plek bij de laatste acht, maar dat lukte net niet tegen een Eredivisieploeg", herinnert Van Wonderen zich. "Dat gaf een onbevredigend gevoel, omdat we wel een prima wedstrijd speelden. Maar dat versterkt het gevoel dat we dit jaar ver willen komen in de beker."

Prijs

"De allergrootste prijs die wij dit jaar kunnen halen is dat we volgend jaar weer in de Eredivisie spelen, dus de handhaving is het allerbelangrijkste.", benadrukt de coach. "Maar de keuze daarvoor hoeft op dit moment nog niet ten koste te gaan van de beker, dus wij richten ons vol op de mooie en belangrijke wedstrijd tegen Roda, om ervoor te zorgen dat we een ronde verder komen."

Het duel in De Adelaarshorst begint woensdag om 21.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.