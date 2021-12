Opnieuw zwaar vuurwerk gevonden in garagebox bij controle in Enschede

De gemeente Enschede en de politie hebben vandaag bij een gezamenlijke controle opnieuw zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. In een garagebox aan de J.J. van Deinselaan werd 138 kilo zwaar vuurwerk gevonden en meteen in beslag genomen.

In totaal werden vandaag bij vijftig garageboxen steekproeven gedaan. In twee boxen was sprake van illegale opslag. Behalve het vuurwerk werden in een andere box ook attributen voor hennepteelt aangetroffen.

Volgens de politie en de gemeente is dit een forse vangst van gevaarlijk vuurwerk. Zou dit kaliber vuurwerk ontploffen, dan heeft dit verwoestende gevolgen voor de omgeving. Het vuurwerk is veilig afgevoerd. De politie en de gemeente ondernemen vervolgstappen.

Buurt geïnformeerd

Na de grote vondst vorige maand van 500 kilogram vuurwerk in garageboxen in stadsdeel West is nu dus opnieuw tijdens een steekproef illegaal professioneel vuurwerk gevonden, ditmaal midden in een woonwijk in de buurt van het Diekman. Voorafgaand aan de controleactie gingen vanmorgen twee opsporingsambtenaren in de buurt langs de deuren om de omwonenden te informeren.