Woonwagensoap Hof van Twente gaat verder, nog altijd geen locatie

Samen, in goed overleg. Zo zouden woonwagenbewoners, omwonenden, de gemeente Hof van Twente en woningcorporatie Viverion beslissen waar een nieuw woonwagenkamp in Goor zou komen te staan. Maar dat is uitgedraaid op een fiasco. Resultaat: nog steeds geen locatie en als bonus een deuk in het onderlinge vertrouwen.

In maart wees het gemeentebestuur vijf mogelijke plekken aan en uiterlijk oktober 2021 moest duidelijk zijn welke locatie het definitief zou worden. In juni werd een bemiddelaar ingezet en de gemeenteraad maakte geld vrij voor een zogeheten 'participatietraject'. Omwonenden en woonwagenbewoners moesten op die manier betrokken worden bij de zoektocht naar de beste plek.

Maar ondanks al die tijd en moeite is er nog steeds geen locatie in beeld. En dat is niet het enige, want door het mislukte traject voelt "niemand zich meer serieus genomen", aldus gemeenteraadslid Coby Titshof van Gemeente Belangen. Raadslid Edwin Scheperman (VVD) zegt dat de verhoudingen tussen alle betrokkenen 'verstoord' zijn en volgens fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel (D66) is de raad weer "terug bij af" en "lijken partijen meer tegenover elkaar te staan dan bij de start van het proces".

Wat is er gebeurd?

De afspraak binnen de gemeenteraad was dat er alleen gekozen kon worden uit de vijf aangewezen locaties: de Dr. Schaepmanstraat, de Meidoornstraat / Oude Haaksbergerweg, de voormalige Puntdakschool, de voormalige zwembadlocatie en de Gorterweg / Wheedijk. Maar bij omwonenden werd door de bemiddelaar de suggestie gewekt dat er ook nog alternatieve locaties aangedragen konden worden, terwijl dat volgens de raad absoluut niet de bedoeling was.

Conclusie? Niemand werd het eens en het vertrouwen van omwonenden is flink geschaad. Nu is het aan de gemeenteraad om de keuze te maken. Daarom deed wethouder Pieter van Zwanenburg (CDA) een voorstel tijdens de raadsvergadering van gisteravond. Hij adviseerde de locatie Gorterstraat – Wheedijk in Goor als nieuwe locatie voor woonwagenstandplaatsen. Een terrein dat momenteel wordt gebruikt als speelplek en hondenuitlaatveld. Volgens het college de meest geschikte locatie.

Motie

Geen enkele partij stemde in met het voorstel. VVD, CDA en PvdA dienden zelfs samen een motie in om het hele traject opnieuw uit te laten voeren en eventueel naar nieuwe locaties te zoeken. Die motie kon vooralsnog op weinig steun rekenen. "Een proces met dezelfde vijf locaties heeft geen zin", aldus Olde Reuver of Briel. "Het is de vorige keer niet gelukt, dus waarom nu dan wel?"

Ook denken veel raadsleden dat betrokkenen niet opnieuw mee zullen werken aan zo'n traject. Volgens Titshof hebben sommige omwonenden al aangegeven te willen procederen tot aan de Raad van State, mocht de definitieve locatie in hun buurt komen. Uiteindelijk werd besloten het raadsvoorstel en de motie naar de volgende vergadering te tillen. Die vindt plaats op 18 januari 2022.

Negen huishoudens staan al jaren ingeschreven voor een woonwagenstandplaats in de gemeente Hof van Twente. Martha Wolters is een van hen. Dat ze nu opnieuw weken moet wachten, accepteert ze. "Het kan niet met een paar weken opgelost zijn. Natuurlijk is het jammer dat het weer langer duurt, maar daar had ik rekening mee gehouden. En er liggen nog zoveel dingen open die mogelijk zijn."

Uitsterfbeleid

Nederlandse gemeenten voerden jarenlang een 'uitsterfbeleid' voor woonwagenkampen, waardoor het aantal woonwagenstandplaatsen werd teruggedrongen. In 2017 oordeelden Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman dat zo'n beleid discriminerend is en afgeschaft moet worden.

Een jaar later, in juli 2018, schreef minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken een brief naar de Tweede Kamer waarin stond dat woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn kans moeten maken op een woonplek. Gemeenten moesten vanaf toen hun beleid aanpassen.