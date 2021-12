Familieleden kopstukken Almelose drugsbende krijgen taakstraffen voor witwassen

De softdrugsbende onder leiding van drie broers T. werd in september 2018 opgerold. Een grote politiemacht doorzocht toen een groot aantal woningen en bedrijfspanden in de Nieuwstraat en vond er meerdere hennepplantages. Uiteindelijk stonden meer dan dertig mensen voor de rechter. Serdal T. en zijn broers werden vorig jaar juni in Almelo veroordeeld tot celstraffen van drie tot vijf jaar.

Enveloppen vol geld

Eén van de mensen die voor de Almelose politierechter stond, is de zus van Serdal T. De 33-jarige vrouw moest zich samen met haar 32-jarige echtgenoot verantwoorden voor de vondst van vier enveloppen vol briefgeld in de woning van haar moeder. In totaal bevatten de enveloppen 20.000 euro, deels in coupures van 100 en 500 euro. Volgens het echtpaar, dat vorig jaar trouwde, ging het om geld dat was gespaard voor hun bruiloft.

Doorzoekingen in Nieuwstraatkwartier in 2018 (Foto: Archief / Ginopress)

Bij de inval vertelde de de zus van Serdal T. aan de politie dat haar moeder de 20.000 euro bijeen had gespaard. Op die verklaring kwam ze later terug. Toen was het haar eigen gespaarde geld. Weer later kwam ze met het verhaal dat een deel van het geld van haar aanstaande was. Onderzoek van de politie wees uit dat nergens uit is gebleken dat ze op een legale manier aan het geld kwam.

Ook ex-vrouw Serdal T. verdachte

Een ander familielid is de 43-jarige ex-echtgenote van Serdal T. Op haar bankrekening werd tussen 2014 en 2018 ruim 16.000 euro gestort. Geld dat nodig was om het huishouden met meerdere kinderen draaiende te houden. Zij was de enige in het gezin met een 'echt' inkomen. Maar dat was, zo rekende de politie uit, onvoldoende om alle monden te voeden en de vaste lasten te voldoen.

Daarnaast had de ex-echtgenote de Volkswagen Transporter, die werd gebruikt om kwekerijen te bevoorraden en hennep af te voeren, op haar naam staan. De bus met een nieuwwaarde van 69.000 euro was contant betaald. Bovendien betaalde de vrouw meerdere keren contant voor vliegtickets naar Turkije waar het gezin op vakantie ging.

'Naïeve vrouw'

Volgens de Almelose is ze een naïeve vrouw die niet in de gaten had dat haar ex-echtgenoot tot over zijn oren "in grote dingen" zat. Ze kende hem alleen maar als de man die languit op de bank zijn dagen doorbracht. Waar hij zijn geld vandaan haalde zonder baan, dat wist ze niet. "Ik dacht dat hij nog ergens geld had, maar als ik ernaar vroeg moest ik me er niet mee bemoeien."

Politieactie in Nieuwstraatkwartier (Foto: Archief RTV Oost)

Een 23-jarige stiefzoon van de man is veroordeeld omdat hij als uitvoerende kracht verantwoordelijk was voor de opbouw, inrichting en verzorging van kwekerijen. Hij werd in januari 2018 ingezet als knipper bij een hennepkwekerij in de Jacob van Campenstraat. De stiefzoon kreeg 300 euro boete.