Wordt voormalig azc Azelo wel of niet gesloopt? Raad Borne is vooral teleurgesteld in houding gemeentebestuur

Of het voormalige asielzoekerscentrum in Azelo gesloopt wordt? Daar zijn de gemeenteraadsleden van Borne nog niet uit. Dinsdagavond kwamen ze in een extra beraad bij elkaar om te praten over de toekomst van het voormalige azc in Azelo. Daarin werden vooral frustraties geuit over de houding van het gemeentebestuur, die in de media een beeld hebben laten ontstaan dat twee wethouders alle gebouwen zo snel mogelijk willen slopen, terwijl de burgemeester en de verantwoordelijk wethouder uitstel willen.

Het voormalige azc is het hoofdpijndossier van de gemeente Borne. In het voorjaar riep de gemeenteraad op het pand zo snel mogelijk te slopen, maar in de zomer besloot diezelfde raad om de sloop een half jaar op te schorten. Dat gebeurde nadat kandidaten kansrijke plannen hadden om het gebied - en de gebouwen van het voormalige azc - te herontwikkelen. De raad vond dat de geïnteresseerden de kans moesten krijgen hun plannen uit te werken.

De zes maanden zijn inmiddels verstreken, maar concreet zijn de plannen nog niet. Daarvoor hebben de kandidaten meer tijd nodig, mede omdat de gemeente nog niet duidelijk heeft gemaakt wat er wel en niet mag in het gebied.

Wethouder Kotteman en burgemeester Pierik van Borne willen langer de tijd om goede criteria te formuleren voor de herontwikkeling en om de plannen goed te kunnen beoordelen. Zo is er bijvoorbeeld nog onduidelijkheid over de Vloedbeltverbinding. Als die in de toekomst parallel aan de A1/A35 wordt aangelegd, moet daar in het geval van woningbouwplannen rekening mee worden gehouden.

Tweespalt in college

Of de raadsleden wel of niet voor sloop zijn, kwam dinsdagavond nauwelijks ter sprake. Er was vooral kritiek op het gemeentebestuur en het verlopen proces, omdat de raadsleden niet periodiek zijn geïnformeerd over de voortgang. Leo Graafhuis van de VVD mist de regie bij de burgemeester. Onder andere Mike de Boer van GB'90 en SP-fractievoorzitter Mieke Visser vroegen zich af hoe het kon gebeuren dat er tweespalt is ontstaan binnen het college. In dit geval twee voorstanders van sloop (de wethouders Spekschoor en Velten) tegenover burgemeester Pierik en wethouder Kotteman die een half jaar extra tijd willen.

Spekschoor en Velten lieten hun afwijkende standpunt vorige week optekenen. Ze gaven aan sinds juli nauwelijks iets over de voortgang te hebben gehoord. Daarnaast vertelden ze dat zolang de azc-gebouwen leeg blijven staan, de kans bestaat dat Azelo opnieuw wordt aangewezen als opvanglocatie voor asielzoekers.

Burgemeester Pierik noemde de uitspraken spijtig en bood er namens het college zijn excuses voor aan. "We hebben hier spijt van, dit is niet hoe het hoort te gaan", zei Pierik. "We hebben vanochtend indringend met elkaar gesproken, we zijn als college unaniem."

'Opvang asielzoekers blijft mogelijk als gebouw blijft staan'

Ondanks de woorden van de burgemeester bleken de zorgen bij de wethouders Spekschoor (CDA) en Velten (Borne-Nu) niet verdwenen. "We lopen gewoon het risico dat zolang het gebouw daar blijft staan, we worden aangewezen om daar toch weer asielzoekers op te vangen. Daar moeten we reëel in zijn", vertelde wethouder Velten dinsdagavond op vragen van de raadsleden. Ook Spekschoor uitte die vrees en weigerde excuses te maken voor uitspraken in het interview van Borne Boeit. Meerdere partijen merkten vervolgens op dat er van onderling vertrouwen tussen de collegeleden weinig sprake meer is.

Volgende week dinsdag vergadert de Bornse gemeenteraad opnieuw over het voormalige azc Azelo. Dan wordt pas duidelijk of de raad de sloopkogel voorlopig afbestelt.