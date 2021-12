Nieuwe informatie: zonder laagvliegen boven Zwolle kan Lelystad Airport niet open

Binnen Nederland is geen ruimte voor Lelystad Airport zonder laagvliegroute boven Zwolle. Dat blijkt uit de informatie die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanavond heeft gegeven in een bijeenkomst met Provinciale Statenleden en lokale afgevaardigden uit Raalte, Dalfsen en Zwolle.

We konden er volgens Cora van Nieuwenhuizen echt vanuit gaan; laagvliegroutes naar Lelystad Airport zouden van tijdelijke aard zijn. Die toezegging deed ze in 2018 toen ze nog minister was Infrastructuur en Waterstaat. In 2021 blijkt dat er in het Nederlandse luchtruim geen ruimte is voor het vliegveld in Flevoland, zonder een laagvliegroute boven de regio Zwolle.

Om Lelystad Airport te kunnen openen

Dat blijkt uit de woorden van Jon Eikelenstam, directeur luchtruimherziening bij het ministerie van I en W. Het gaat om een tijdelijke luchtruimherziening die nodig is om het vliegveld bij Lelystad te openen, nog voordat de grote luchtruimherziening rond 2026/2027 klaar zal zijn. "Onze inspanning zal erop gericht blijven maar er is zeker geen garantie dat het ook echt zal lukken."

Zwolle en de regio oostelijk van Zwolle kan er dus op rekenen dat laag overvliegende vliegtuigen bij het toekomstbeeld horen. Eikelenstam verwacht zelf ook dat het niet lukt om de toezegging van minister Van Nieuwenhuizen na te komen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft ernaar Lelystad Airport te openen zodra het stikstofprobleem is opgelost.

Voor de laatste 30 kilometer van deze route lukt het niet laagvliegen op te lossen. Jon Eikelenstam, directeur luchtruimherziening bij het ministerie van I en W

Niet op te lossen

Dat laagvliegen richting Lelystad niet op te lossen is, wordt door Jurgen Avermaat van Luchtverkeerleiding Nederland erkend. Het is een ingewikkeld en grensoverschrijdend probleem. "Het basisprobleem is dat er drie verkeersleiders met de vliegtuigen op deze route te maken krijgen." Omwille van de veiligheid en toenemende risico's op onoverzichtelijke situaties is laagvliegen eigenlijk de enige oplossing.

Vliegtuigen op de laagvliegroute richting Lelystad komen boven Lemelerveld op ongeveer drieduizend tot vijftienhonderd meter echt laag over. Die route zet door boven de noordelijke rand van Zwolle over Stadshagen, Wilsum en Kampen.

De informatiebijeenkomst vanavond werd georganiseerd door de provincie Overijssel, in samenwerking met het ministerie van I en W. Statenleden en raadsleden uit Zwolle, Dalfsen en Raalte konden vragen stellen.