17-jarige Van den Berg na eerste doelpunt voor PEC: "Heel blij mee"

"Ja, wie is nou niet blij met een goal?", lachte Van den Berg na afloop. "Het is altijd goed voor het vertrouwen als je vier goals scoort. En dat ik zelf een goal maak, ben ik natuurlijk helemaal blij mee. Het was een blije avond."

Beker versus competitie

Waar de doelpunten in het bekertoernooi als rijpe appelen uit de lucht vallen, wil het in de competitie nog niet vlotten. Na twee wedstrijden in de KNVB Beker staat de teller op acht treffers. Dezelfde productie als na zestien duels in de Eredivisie. "Misschien zit er meer druk op in de Eredivisie en spelen we in de beker wat losser", schetst Van den Berg als mogelijke verklaring. "Het gaat in de beker tot nu toe goed en daar zijn we blij mee. Dus nu moeten we proberen hetzelfde te doen in de Eredivisie."

FC Twente

Komend weekend ontvangt PEC Zwolle in eigen huis provinciegenoot FC Twente. "Dat wordt een moeilijke pot, maar we gaan het met vertrouwen tegemoet. Het is lekker om ervaren spelers als Van Polen en Saymak terug te hebben na een blessure. We hopen op een goed resultaat. We hebben nog twee wedstrijden voor de winterstop en hopen in beide wedstrijden punten te halen", aldus Van den Berg.