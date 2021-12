Ruim 15 miljoen voor versnelde nieuwbouw Zwolle

Zwolle krijgt 15,4 miljoen euro van het Rijk om 2900 woningen in de Spoorzone versneld te kunnen bouwen. Daarbij is afgesproken dat het grootste deel daarvan is bestemd voor sociale huurwoningen, woningen voor starters en voor mensen met een middeninkomen.

De bouw van de eerste woningen start eind volgend jaar. Dat zal zijn in Hanze Oost, op de plek waar vroeger het Hanzebad was. Vanaf 2024 wordt er ook in andere gebieden van de Spoorzone gebouwd. Binnen tien jaar moeten alle 2.900 woningen er staan. Wethouder Ed Anker benadrukt dat er vooral appartementen worden gebouwd en geen stadsvilla's. De Spoorzone is de belangrijkste ontwikkellocatie van Zwolle.

Van saaie kantoorlocatie naar woongebied

Een deel van de Spoorzone bestaat uit kantoorgebouwen, grote parkeerterreinen en fabriekshallen. Deze gaan voor een groot deel op de schop: de parkeerterreinen worden efficiënter ingedeeld. Het worden zogeheten mobiliteitshubs in de vorm van slimme parkeergarages.

Sommige kantoorgebouwen blijven staan en worden omgebouwd tot een appartementencomplexen. "We gaan deze plek veranderen van saaie kantoorlocatie naar een woongebied met alles erop en eraan", zegt wethouder Ed Anker.

Enige project in Overijssel

Het Rijk heeft in totaal 253 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het hele land om investeringen in nieuwbouwprojecten te versnellen. Er zijn in totaal 65 projecten ingediend, waarvan aan 36 een subsidie is toegekend. Het gaat om een subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Spoorzone in Zwolle is het enige project in Overijssel dat geld krijgt uit deze pot. In Hattem, net onder Zwolle is ook project toegekend. Daar worden 643 woningen versneld gebouwd bij 't Veen. Hattem krijgt daar 3,7 miljoen euro voor. Omdat de woningnood in Zwolle erg hoog is, kijken veel woningzoekenden naar wat er beschikbaar komt in de kleinere plaatsen rondom de provinciehoofdstad.