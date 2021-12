Staphorster gezin emigreerde naar Papoea-Nieuw Guinea: "Als God ons hier langer wil, blijven we"

Ongeveer een jaar geleden gingen we op bezoek bij de familie in Staphorst. Met trots vertelden ze de plannen om te emigreren naar Papoea-Nieuw Guinea. Anne was nog zwanger en ook de twee kleine kinderen zouden meegaan. Uiteindelijk vertrokken ze - met flink wat coronavertraging - in mei richting het land. Nu, een half jaar laten, blikken we terug op het afgelopen half jaar in Kapuna.

Primitief leven

De regio is moeilijk te bereiken. Doordat het vrijwel alleen bestaat uit moeras met brede modderrivieren, zijn er geen wegen. Alles gaat over het water. Een hut in de hoogte, met een primitieve keuken, wat bedden en een tafel met stoelen. Het is luxe voor wat je eigenlijk midden in de jungle verwacht, maar zeker primitief vergeleken met Nederland. "Het gaat eigenlijk wel prima hier", vertelt Sije vanuit zijn 'huis'. "Natuurlijk moesten we hier wennen, dat zit 'm in hele kleine dingen, maar over het algemeen bevalt het wel!"

Terwijl de kinderen naar bed worden gebracht, vertelt Sije verder. "We starten hier elke ochtend met pannenkoeken. We hebben alleen overdag stroom, maar wel altijd gas. Dus dat is geen probleem. Na het ontbijt brengt Anne (de vrouw van Sije, red.) de kinderen naar het lokale schooltje en ga ik aan het werk.

Improviseren

Dat werk, ICT'er bij het lokale ziekenhuis, is één van de redenen dat het gezin geëmigreerd is. Een studievriend van Sije, die tropenarts is in het ziekenhuis van Kapuna, vroeg een jaar geleden aan Sije of hij de ICT van het hospitaal wilde verbeteren. "Dat was voor ons een roeping van God. Hij wilde dat we hier naar toe zouden gaan. Het werk bevalt tot nu toe prima, al is het wel allemaal een beetje improviseren hier."

Terwijl Sije aan het werk is, vermaakt Anne de kinderen. "Nu is het zomervakantie hier, dus is het schooltje gesloten. Anne gaat nu elke ochtend met de kinderen naar de markt om eten te kopen. Want dat is ook zoiets: als je hier spontaan bedenkt om iets te kopen, ben je zo een uur verder door de reisafstand."

Kinderen hebben het goed naar hun zin Sije over de jonge kinderen in de jungle

En dat mist Sije soms wel aan Nederland. "In Nederland koop je alles gemakkelijk in de supermarkt. Neem kokosroom, het is in Nederland gewoon te koop. Hier moet je het zelf maken." Niet alleen de gemakken worden gemist, ook familie. "We hebben nog veel familie in Nederland en die missen we natuurlijk. En zij ons ook. Je kan niet even bij elkaar op bezoek komen."

Veel steun van god

Met drie kleine kinderen, waarvan de jongste nog geen jaar oud is, is het niet altijd gemakkelijk. "Er zijn natuurlijk wel wat gevaren waar je op moet letten", vertelt Sije. "Maar ze hebben het hier heel goed naar hun zin. Ze spelen de hele dag in de natuur. En het is natuurlijk lekker warm hier. Op school zingen ze veel en leren ze letters en woorden, in het Engels."

We krijgen veel steun van God Sije over het leven in Kapuna

Het hoogtepunt in Kapuna? "De gemeenschap. Het ziekenhuis is hier opgezet door een echtpaar uit Nieuw-Zeeland, vijftien jaar geleden. Maar ze hebben niet alleen het ziekenhuis opgezet, maar ook een geloofsgemeenschap. Hier wonen zo'n tweehonderd mensen en iedereen kent elkaar."

Door het geloof houden ze het goed vol, denkt Sije. "We krijgen heel veel steun van God en hier in de gemeenschap doen ze alles met God. Soms is dat wel gek, maar dat is ook wel heel mooi. Iedereen praat veel en vaak met elkaar over God."

Eeuwig in Papoea-Nieuw Guinea

In januari vertelde Sije dat ze voor ongeveer twee jaar naar Papoea-Nieuw Guinea willen verhuizen. Nu gokken ze op een iets langer verblijf. "Dat ligt natuurlijk ook wel aan de kinderen. De praktische zaken zoals scholing moeten we nog even aan kijken."

Maar God zal de doorslaggevende rol zijn. "Als hij laat weten dat hij wil dat we hier langer blijven, dan doen we dat. Veel mensen die hier nu wonen en vanuit andere landen zijn gekomen, blijven ook langer dan gepland."