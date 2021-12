Opnieuw groot politieonderzoek in woning in Deventer naar vermiste man uit Apeldoorn

Afgelopen maandag zocht de politie al in een bos in Schalkhaar naar de vermiste man. Aanleiding was toen een anonieme tip. Aan de zoekactie - die uiteindelijk niks opleverde - deden specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het landelijk team Opsporen, Bergen en Identificeren (OBI) mee.

Maar nu is de zoektocht dus verplaatst naar een huis aan de Zevenbergerstraat. Uit onderzoek zou namelijk zijn gebleken dat er in dat huis mogelijk relevante sporen zijn. In een persbericht laat de politie weten meerdere scenario's open te houden, maar er sterk rekening mee houdt dat Özturk niet meer in leven is.

De politie heeft de bewoners van het huis niet aangehouden. Zij kunnen - zolang het onderzoek loopt - niet naar huis.

Groot politieonderzoek in Deventer naar vermiste Apeldoorner (Foto: News United / Rens Hulman)

Deventer

Het is niet de eerste keer dat de politie onderzoek doet in een woning in Deventer naar de vermiste Apeldoorner. In april dit jaar werd een appartement aan de Lebuinuslaan uitgekamd, maar ook dit leverde niks op.