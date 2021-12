Inspraakprocedure bouw 500 woningen centrum Zwolle van start

Het gebied Weezenlanden-Noord is in totaal twee en een half hectare groot. Het betreft het deels bebouwde gebied tussen het provinciehuis, de rechtbank, het Thomas a Kempis college en het Almelose kanaal. In het gebied staan zes verouderde jaren ‘50-flats met in totaal 180 appartementen die in fases gesloopt moeten worden.

Huidige situatie plangebied Weezenlanden-Noord (Foto: Ontwikkelcombinatie Nijhuis- Explorius)

Sloop in fases

“Afhankelijk van het verloop van de vergunningprocedures hopen we maart volgend jaar een begin te maken met de sloop”, zegt projectleider Niek Broeze van de Ontwikkelcombinatie Nijhuis Explorius.

“De eerste flat staat al leeg. We zijn in een vroeg stadium begonnen met het participatieproces. Bewoners die dat willen krijgen een terugkeergarantie. Maar er zijn ook al veel bewoners die met voorrang elders in Zwolle nieuwe woonruimte hebben gevonden.”, aldus de projectleider. “De sloop en de bouw van de nieuwe woningen gaat in fases, veel huidige bewoners zien het niet zitten om zo’n zes jaar in een bouwput te wonen.”

Nieuwe situatie plangebied Weezenlanden-Noord (Foto: Ontwikkelcombinatie Nijhuis- Explorius)

Maar voordat het project in volle omvang van start kan gaan, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Want het huidige plan voorziet alleen in de herbouw van de verouderde appartement gebouwen die er al staan.

Vandaar dat het ontwerpbestemmingsplan vanaf volgende week zes weken ter inzage ligt om de bouw van meer woningen mogelijk te maken. Belanghebbenden kunnen er zowel mondeling als schriftelijk op reageren.

Impressie nieuwbouw Weezenlanden-Noord (Foto: Ontwikkelcombinatie Nijhuis- Explorius)

De grootste uitdaging voor de projectontwikkelaar bestaat eruit dat er op een relatief klein oppervlak veel moet gebeuren.

Op de plek van de jaren ‘50 flats die gesloopt gaan worden komen 230 sociale huurwoningen terug. Daarnaast zijn er ook plannen om 120 vrije sector huurwoningen en 150 koopwoningen te bouwen.

Uitdaging: complexe bouw

“De complexiteit van het plan op een klein oppervlak, is voor ons de grootste uitdaging”, zegt ontwikkelaar Broeze. Er liggen ook opgaves op het gebied van de waterhuishouding want we bouwen tegen de waterkering van Zwolle (het Almelose kanaal) aan. Ook zijn er eisen ten aanzien van parkeren.

"Het wordt een autoluw, parkachtig gebied, met een overwegend groene duurzame uitstraling. Zo bouwen we ook twee bovengrondse parkeervoorzieningen, die omsloten worden door de woongebouwen en die nagenoeg opgaan in de omgeving door de groene daken.”

Als de voorbereiding volgens plan verloopt dan zal Nijhuis Explorius in het derde kwartaal volgend jaar een beginnen met de eerste fase van de bouw.