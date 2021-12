OM heeft bewijs dat Mexicaan Pablo Icecobar achter crystal methlab zat in villa Willemsoord

De Mexicaanse broers Pablo 'Icecobar' en Jorge, zij zouden volgens het OM goed het duo kunnen zijn dat het crystal methlab in Willemsoord heeft aangestuurd. Dat werd vandaag duidelijk op een voorbereidende rechtszitting tegen Pablo Icecobar bij de rechtbank in Den Bosch. De bewoner van de Willemsoordse villa waar het lab was gevestigd, heeft dit steeds al gezegd.

Zo heeft de bewoner van de Willemsoordse villa verklaard dat hij onder druk werd gezet door een Mexicaan, genaamd Jorge, en diens broer. "Die laatste was de baas." Die verklaring komt overeen met onderzoeksbevindingen van justitie, die broer Pablo een aansturende rol toedicht in een crystal meth-organisatie. Pablo's broer heet inderdaad Jorge.

Vakantiekiekjes

En dat Pablo Icecobar in Willemsoord is geweest, blijkt volgens het OM uit telefoongegevens. "Hij heeft geen andere verklaring gegeven, waarom zijn telefoon zendmasten in die omgeving heeft aangestraald."

In de optiek van de opsporingsdiensten werd Pablo als 'grote baas' door Nederland rondgereden door een privéchauffeur, die ook wordt vervolgd. Op de telefoon van die chauffeur zijn foto's gevonden, genomen in de omgeving van Willemsoord. "Een soort toeristische kiekjes van Steenwijk." Volgens de advocate van de chauffeur kunnen die foto's overigens ook naar dat toestel zijn toegestuurd. "Dat moet nog blijken uit onderzoek."

De broer van vermeend baas Pablo, genaamd Jorge, is nog voortvluchtig. Op de vraag of er zicht is op zijn verblijfplaats, antwoord de officier schimmig. Maar tussen de regels door is op te maken dat zijn schuilplek in het vizier is.

Brisante informatie

De informatie over betrokkenheid van Pablo, diens chauffeur en broer Jorge bij het lab in Willemsoord is brisant. De rechtbank Overijssel heeft namelijk recent het vonnis tegen de bewoner van de Willemsoordse villa uitgesteld, toen duidelijk werd dat er mogelijk zicht was op de criminele organisatie achter dat lab. Tegen de bewoner was vier jaar cel geëist. De officier van justitie zei tijdens het eindproces dat er geen zicht was op andere verdachten dan de bewoner.

Later heeft die officier echter het boetekleed aangetrokken, toen bleek dat er bij de rechtbank Den Bosch een zaak werd gevoerd tegen Pablo Icecobar en medeverdachten. "Ik ben niet scherp genoeg geweest", zei hij.

Vandaag werd bij een voorbereidende rechtszitting tegen Pablo duidelijk dat de officieren van justitie in verschillende crystal meth-zaken inmiddels intensief contact hebben. "Er zijn veel raakvlakken tussen de verschillende zaken. En het is onze plicht om te doen aan waarheidsvinding."

Icecobar

Pablo Icecobar, zo genoemd naar zijn bijnaam op communicatie-programma Encrochat, werd begin september aangehouden in Spanje. Na twee weken werd hij overgeleverd. Zijn bijnaam verwijst naar crystal meth-kristallen, die ook wel 'ice' worden genoemd. Ook refereert de naam aan Pablo Escobar, één van de grootste drugsbaronnen ooit.

Justitie verdenkt Icecobar van betrokkenheid bij tenminste vier drugslabs waar crystal meth werd gefabriceerd, waaronder in Willemsoord. Recent is er ook een DNA-hit met een vijfde drugslab opgedoken, een lab in Groningen. Het DNA-materiaal zat op een peuk die gevonden werd in dat lab.

Koks aangestuurd

Pablo's advocaat vindt dat er weinig bewijs is tegen zijn cliënt. "Hij is al helemaal geen kopstuk, zoals justitie voorspiegelt." Volgens de raadsman kan alleen aangetoond worden dat hij bij een lab in het Gelderse Drempt koks aangestuurd heeft. "Pablo is nooit in Willemsoord geweest en kent die villabewoner ook helemaal niet."

Het OM zegt meer bewijs tegen Pablo en zijn medeverdachten te hebben, waaronder locatie-gegevens van hun telefoons en belastende berichten die verstuurd zijn met Encrochat. Ook zijn er foto's opgedoken van tassen vol cashgeld, die door Pablo's vermeende chauffeur door Nederland zijn vervoerd.

Of de gegevens uit het onderzoek naar Pablo Icecobar van die mate zijn dat de bewoner van de villa in Willemsoord wordt gevrijwaard, moet nog blijken. Het is onduidelijk wanneer de zaak rondom het lab in Willemsoord verder gaat.