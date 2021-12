Alle registers open: straks 110.000 boosterprikken per week in Overijssel

Straks 110.000 boosterprikken per week in Overijssel

Om zo massaal te kunnen 'boosteren' gaat de GGD in Twente ook in de avonduren, de weekenden en tijdens de feestdagen prikken. "We zijn zo erg aan het opschalen, dat we per dag meer volume om te boosteren creëren", zegt Samantha Dinsbach, directeur van de GGD Twente. "We gaan in deze regio richting de 60.000 boosterprikken per week, zodat we voor het einde van januari iedereen boven de 18 jaar die dat wil, een boosterprik hebben kunnen geven."

Minder locaties

Dinsbach noemt het 'een enorme uitdaging' om zo massaal te kunnen opschalen in zo'n korte tijd. "Maar we krijgen hulp van huisartsen, zorginstellingen, maar ook in onze organisatie en uit de regio krijgen we veel aanbiedingen." Sinds deze week helpt ook Defensie bij het vaccineren in Twente.

Tijdens de 'vaccinatiepiek' van afgelopen zomer had de GGD in Twente wel meer vaccinatielocaties dan nu het geval is. Dat is een bewuste keuze, stelt Dinsbach. "Het is beter en efficiënter te organiseren als we minder locaties hebben, want dan kunnen we ons personeel efficiënter inzetten en ook 's avonds prikken." In Twente zijn nu drie vaccinatieslocaties, daar komt binnenkort nog een vierde bij.

Ook de GGD IJsselland heeft de prikcapaciteit fors uitgebreid, speciaal voor het boostervaccin. Er is capaciteit voor 50.000 vaccinaties per week en daarvoor zijn vijfhonderd extra mensen aangetrokken.

Het advies van het RIVM was eerder om na je laatste vaccinatie zes maanden te wachten tot de boostervaccinatie. Die periode is nu verkort naar drie maanden, omdat het vaccin volgens het RIVM minder goed beschermd tegen de oprukkende omikronvariant. Een boosterprik kan volgens de instantie de bescherming weer opwaarderen naar 75 procent.

Besmettingen in onderwijs

Door de grote vraag naar boostervaccinaties, kan het zijn dat inwoners niet altijd direct terechtkunnen bij een vaccinatielocatie bij hen in de buurt. "Ik zou willen adviseren om het dan later die dag nog eens te proberen of anders de volgende dag", zegt de GGD Twente-directeur.

Twente telde afgelopen week een kwart minder besmettingen ten opzichte van die week ervoor. Wel zijn er nog steeds veel besmettingen in het onderwijs. "We zagen afgelopen week 44 clusters onder kinderen. Het is daarom denk ik ook goed dat de scholen eerder dichtgaan", aldus Dinsbach.