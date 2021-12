Jan zaagt onverstoorbaar door: kerstbomen in trek na sombere persconferentie

Langs de A35 bij Hengelo en Enschede ligt een veld met kerstbomen zover het oog reikt. Met flink wat gaten hier en daar, want Jan zaagt de ene na de andere boom om. "Ik heb dit veld al jaren, maar sinds de coronacrisis verkoop ik veel meer kerstbomen, zo'n 150 procent", vertelt Jan terwijl hij met een enorme kruiwagen een boom van vier meter vervoerd.

Zojuist waren er weer klanten. Ze wilden twee bomen. Eén voor binnen en een voor buiten. "Ik word zo somber van dit nieuws", zegt een meneer op leeftijd. "Tijd voor wat gezelligheid." Jan zaagt onverstoorbaar door. "Na de persconferentie wist ik meteen dat het aardig door zou lopen deze woensdag, ook al is het koud en nat."

Vier personen

Een nieuwe auto komt de Vloeiweidenweg opgereden. De zandweg lijkt meer op een modderpad. Niet veel later schuift een vrouw een vers afgezaagde kerstboom haar bolide in. Het is even passen en meten, want ze heeft nog niet eerder de achterbanken plat gehad. "Ik koop altijd zo rond deze tijd een kerstboom. Persconferentie of geen persconferentie." Een andere man in een spierwitte wagen, voor zolang dat duurt, legt uit dat hij wel toe is aan wat gezelligheid. "We moeten er zelf iets van maken. Deze Kerst vieren we met z'n vieren."

"Tja, dat was niet ons idee", zegt het oudere echtpaar dat twee bomen koopt. "We wilden met de hele familie bij elkaar komen. Ik heb geen idee hoe we dat gaan regelen, nu je maar vier mensen mag uitnodigen." En dan zei de premier nog expliciet dat opa's en oma's niet mogen knuffelen met hun kleinkinderen. "Dat wordt moeilijk. We zullen zien." De glimlach verraadt het antwoord.