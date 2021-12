Hightech bedrijf Tecnotion verhuist naar XL Businesspark in Almelo

Het bedrijf maakt motoren voor de robotica-industrie, zoals bijvoorbeeld voor drones. Op dit moment heeft het bedrijf een vestiging op Twentepoort West in Almelo, maar ook in China, Duitsland, Polen, Korea en Amerika.

Afsplitsing van Philips

Wethouder Economische Zaken Arjen Maathuis is blij met de overgang naar het XL Businesspark. "Almelo is trots op dit innovatieve bedrijf. We kunnen met deze stap de werkgelegenheid behouden in een sector waarin we veel toekomst hebben. De nieuwbouw is een geweldig resultaat van samenwerking."

Tecnotion is van oorsprong een onderdeel van Philips, maar splitste zich op eind jaren negentig. Een van de oprichters komt uit Almelo en zag het bedrijf groeien van dertig medewerkers naar tweehonderd medewerkers op dit moment in Twente.

Verder uitbreiden

Directeur Bob Jonker denkt nog verder te kunnen groeien in Almelo. "We willen doorgroeien als wereldwijd gewaardeerde speler als het gaat om 'tech innovaties'. We zijn nu actief in zes landen en zakelijk verbonden met wereldspelers als ASML. Die marktpositie willen we natuurlijk behouden. Deze nieuwe bedrijflocatie biedt ons de uitstraling die we zoeken."

Naast Tecnotion vestigen ook andere grote internationale bedrijven zich op het XL Businesspark. Fietsenfabrikant Cannondale heeft er inmiddels een vestiging. Het bedrijventerrein zit inmiddels bijna vol en de gemeente kijkt naar de mogelijkheden om het bedrijvenpark verder uit te breiden, over het kanaal richting Wierden.