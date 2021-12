1700 kilo vuurwerk van handelaar Stefan (33) uit Holten werd in beslag genomen: "Niet terecht"

Ondanks het vuurwerkverbod heeft Stefan het druk. Achter de toonbank staan verschillende soorten potten. Het zogenoemde categorie 1 vuurwerk mag het hele jaar door verkocht worden. In totaal gaat het om zeventig verschillende artikelen. "De winkel is gewoon open. Het is behoorlijk veel wat ik mag verkopen en dat verkoop ik ook gewoon. Het is onvoorstelbaar hoeveel vraag er is naar vuurwerk."

Wij gingen langs bij de vuurwerkwinkel van Stefan:

Het overige vuurwerk, producten die vorig jaar ook al niet verkocht mochten worden, ligt opgeslagen in een bunker. "Netjes en veilig opgeslagen op een plek waar het hoort", aldus Stefan. Daar werd vorige week donderdag 1700 kilo van in beslag genomen. In de bunker mag 7500 kilo vuurwerk liggen. Nu, nadat de politie is langs geweest, ligt er nog een kleine 5000 kilo.

Volgens Stefan is het niet terecht dat het vuurwerk werd meegenomen. "Ik weet welk vuurwerk hier heeft gestaan. Ik verkoop die producten al drie jaar. Het is nu helaas aan een rechter om te oordelen wie, wat, waarom en hoe. Vuurwerk is een complexe materie. Het is niet zo zwart-wit als legaal en illegaal. Ik heb overal mijn papierwerk en vergunningen voor. Dus waarom zou ik buiten mijn boekje gaan en het vuurwerk ook nog eens opslaan in een bunker die elke dag in the picture staat voor inspecties. Waarom zou ik dat risico lopen? Daar heb ik helemaal geen belang bij."

'Valt allemaal wel mee'

Mensen die het bericht lezen stellen zich bij 1700 kilo vuurwerk enorm veel voor, maar Stefan wil dat wat nuanceren. "Tuurlijk, als je het als consument thuis hebt liggen is 1700 kilo heel veel. Dat mag ook helemaal niet. Maar voor mij als ondernemer valt het allemaal wel mee."

De vuurwerkhandelaar verwacht z'n producten ooit wel weer terug te zien, maar wanneer dat zal zijn blijft afwachten. "Ik heb te maken met de overheid nu. Ik zal papieren moeten aanleveren en als dat allemaal correct is, zal ik het ooit terugkrijgen. Maar op welke termijn? Dat kan dagen, maanden of misschien wel jaren duren."

Tot die tijd blijft Stefan z'n 'kindervuurwerk' gewoon verkopen. "Mensen willen oudjaarsavond vieren mét vuurwerk. En niet 'de beste wensen' en dan naar bed. Echt niet."